成大物理系與美國團隊研究登全球最有趣發現

成功大學物理系助理教授楊毅團隊參與美國布魯克海文國家實驗室的研究，被美國著名科學雜誌《發現（Discover magazine）》，列入「2017年100個最有趣的發現」的第38名。（楊毅提供）

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成功大學物理系助理教授楊毅團隊參與美國布魯克海文國家實驗室的研究，被美國著名科學雜誌《發現（Discover magazine）》，列入「2017年100個最有趣的發現」的第38名。楊毅說，「我們發現了世界上旋轉最快的物質態，以令人難以置信的速度旋轉，這是目前沒有人知道為什麼的現象，我們將繼續研究這個有趣的物理。」

楊毅的研究團隊於2015年正式加入美國布魯克海文國家實驗室的STAR實驗組，目前有1名博士生及3名碩士生參與研究。該實驗室的粒子對撞機，不僅是全世界最重要的粒子對撞機之一，也是全世界唯一可以將質子極化並對撞的機器，STAR實驗組也是全世界最重要的高能核物理實驗之一。

楊毅表示，被評為全球第38個最有趣發現的研究，就是利用一個名為Lambda的粒子透過極化現象，「我們發現這個物質態的旋度，比現在已知所有的流體都大上好幾個數量級（10的14次方），非常不可思議。」這項發現也曾登上2017年8月《自然（Nature）》期刊封面。

楊毅表示，他在做研究時不會想太多，只是為了滿足對宇宙世界了解的渴望，「覺得未知、好玩，就會去做。」他還認為，浩瀚宇宙無邊，還有很多未解之謎值得探討鑽研，他常對學生說，已經知道結果的研究沒有再做分析的必要，「要做就要做不知道結論的，也不要怕失敗！」

即使自我要求很高，又跨國參與STAR實驗、也在成大多項研究計劃擔任要角，但楊毅自謙還有很多不足，「好像總是還沒有到達Top，未來很希望能運用台灣的資源延伸作出有意義的研究，做出純台灣製的研究成果。」

(中時 )

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