兩岸同屬一中？兩年來贊成民眾增加1成

2018年08月20日 10:59 工商 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

台灣民意基金會今天針對兩岸關係公布最新民調，不贊成「兩岸同屬一中」的比例，兩年間下滑了14.2個百分點，贊成的人增加11.3個百分點。基金會董事長游盈隆表示，這是一個明顯的轉變，似乎也印證了「中國引力」在台灣增強中。

台灣民意基金會今天召開記者會公布最新民調，關於「兩岸同屬一中」的問題，民調顯示有8.1%非常贊成，19.3%還算贊成，28%不太贊成，36.3%一點也不贊成，8.2%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，換言之，在二十歲以上的台灣人中，有六成四的人反對「台灣與大陸同屬一個中國」，兩成七的人贊成。這顯示現階段台灣主流民意並不接受「兩岸同屬一中」的主張，能接受的仍只限於少數人。

進一步的分析，在年齡層方面，不論老中青哪一個年齡層，都有一面倒不贊成「兩岸同屬一中」的現象，尤其年紀越輕，越傾向不贊成；從另一個角度說，只有45歲以上的人，贊成的比例會稍高一些，但也不會高過三成六。

在省籍族群方面，河洛人有七成不贊成「兩岸同屬一中」，客家人有六成不贊成，連外省族群都有四成八不贊成；外省族群中贊成「兩岸同屬一中」的人也只有四成左右。

從職業背景看，反對「兩岸同屬一個中國」的人佔居每一種職業類別的絕大多數，但生意人、高階白領人員和退休人員中有略為較多的人贊成「兩岸同屬一中」。

在政黨認同方面，除了國民黨認同者中有剛好半數的人贊成「兩岸同屬一中」之外，民進黨認同者有九成五反對，中性選民有六成一反對，國民黨認同者也有四成四反對。

他說，從比較的角度來看台灣人對「兩岸同屬一中」的態度，有一個現象值得注意，那就是，台灣人不贊成「兩岸同屬一中」的比例，兩年間下滑了14.2個百分點，贊成的人兩年間則增加了11.3個百分點，「這是一個明顯的轉變，似乎也印證了中國引力在台灣增強中的觀察」。

至於所謂「祖國統一」的問題，民調發現有7.8%非常贊成，17.9%還算贊成，27.4%不太贊成，36.6%一點也不贊成，10.3%沒意見、不知道、拒答。

他說，換言之，在二十歲以上的台灣人當中，有六成四的人基本上不贊成「兩岸終極統一」，但也有兩成六的人基本上贊成。這顯示，台灣社會的主流民意並不接受所謂的「完成祖國統一的神聖任務」，儘管也有四分之一左右的人呼應這樣的主張。

游盈隆表示，台灣人對「兩岸終極統一」的態度傾向沒有大的改變，不過，兩年間，台灣人在「兩岸終極統一」態度上出現了一些看得見的轉變。具體地說，贊成「祖國統一」的人增加了6.7個百分點，不贊成的人減少了4.4個百分點。「這是一種不尋常的突變，造成這項突變的原因為何？值得深入探究」。

(工商 )