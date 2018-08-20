慶祝黃金蜆30年 全台唯一黃金蜆節登場

2018年08月20日 11:05 中時 許家寧

慶祝黃金蜆命名30周年，吸引千名遊客下池搶摸黃金紀念幣。（許家寧攝）

大小朋友彎腰體驗「摸蜆仔兼洗褲」，玩得不亦樂乎。（許家寧攝）

有「黃金蜆故鄉」的花蓮縣壽豐鄉立川漁場，慶祝黃金蜆命名30周年，19日舉辦全台唯一的「黃金蜆節」邀民眾一起摸蜆拿大獎，吸引千名遊客彎腰體驗「摸蜆仔兼洗褲」樂趣，小朋友摸得不亦樂乎，捧著一袋袋的台灣蜆滿足大笑「好好玩！」

壽豐鄉為全國最大黃金蜆養殖區，有著黃金光澤外殼的花蓮黃金蜆，立川漁場與百名蜆農昨日慶祝金命名滿30周年，在勁歌熱舞下展開序幕，活動提供由豐田玉雕琢的黃金蜆3座及999純金紀念幣，吸引來自各地遊客及大小朋友下水摸蜆也摸大獎。

1971年由花蓮養殖戶蔡有進創辦的立川漁場，以養殖出有著黃金光澤外殼的黃金蜆聞名國際，後來陸續研發黃金蜆錠、蜆精、蜆殼鈣等保健食品，榮獲國家十大神農獎、十大傑出漁民獎等殊榮，擦亮台灣養殖漁業招牌，讓黃金蜆成為花蓮的驕傲。

立川漁場近年整合花東蜆農及上下游產業，深耕在地養殖文化的印象，推動農產六級化、教育化發展，著名的「蜆之館」介紹花蓮縱谷氣候與水氣調節、山海交界的水域、蜆的生長生態及魚類養殖過程，藉由養殖漁業結合觀光休閒產業，讓農村產業加值。

立川漁場總經理蔡志強說，為響應公益，活動收入將全數捐給「中華保肝推廣協會」提供弱勢、低收入戶、肝炎及重症病患者四個月的黃金蜆錠作為保健食品，未來還會不定期舉辦親子體驗課程，將蜆殼結合環保教育，發揮寓教於樂功能。

(中時 )