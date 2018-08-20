鬼月體驗各地鬼文化 探索台灣節慶之美

嘉義布袋青年壯遊點火燈夜巡。（教育部提供）

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台灣是是由多元文化融合而成島，每逢佳節就有不少節慶活動登場，教育部青年署與非營利組織、大專校院合作，於全國各地設置55個青年壯遊點，8月將登場有基隆地區的「與鬼神有約」、嘉義的「迎火燈趕鬼」及花蓮馬太鞍的原住民慶典等，相當熱鬧。

中元祭是台灣最具民俗特色的慶典，擁有悲憫孤苦、緬懷先民及包容博愛等深度意涵，是台灣最盛大的祭典之一。今年基隆文史青年壯遊點以「與神鬼有約」為主題，藉由走入文化與歷史，讓學員認識中元祭的起源與演變。

基隆壯遊點除了觀賞放水燈、燈車遊行，也走訪基隆和平島地質公園、望海港、海門天險等景點，接受民俗藝術與自然景觀的雙重洗禮，認識基隆珍貴的文化遺產與自然資源。

嘉義布袋青年壯遊點則以「火燈夜巡」，「迎火燈趕鬼」祭典為活動核心，透過實地走訪過溝庄頭大小廟、到好美寮沙灘、大榕樹及黑森林聽故事及布袋產業深度體驗，感受獨特的環境氛圍。

嘉義民雄儲備青年壯遊點則透過踩街活動，將大士爺文化祭普渡亡靈以排解先民械鬥紛爭、促進多元移民社會之和諧精神內涵介紹給參與學員，青年不僅能「再認識」地方盛事，更能「再發現」臺灣文化的獨特性。

8月也是原住民族的慶典季節，花蓮馬太鞍青年壯遊點帶領學員進入部落，從動手做休息寮（茅草屋)、採集野菜，晚間舉辦體驗型豐年祭儀式及歌舞吟唱，直到最後一天的捕魚祭（palakaw）依照部落舉行方式進行，實際體驗全程活動，並由地方耆老帶領下，進而深入暸解馬太鞍部落內涵及學習部落生態倫理智慧。

花蓮太巴塱青年壯遊點的「 Tafalong-faholl Ilisen」活動，在部落達人帶領下，由最基本階層訓練開始，內容包括迎靈祭祖、祈福儀式、文化傳承、體能競技、歌謠舞蹈以及除舊迎新儀式，都與傳統的信仰緊密結合，學員從活動中，瞭解豐年祭對太巴塱阿美族人文化的意涵及凝聚族人的力量。

民眾若想知道青年壯遊點更多體驗探索活動嗎？可上壯遊體驗學習網(http://youthtravel.tw）查閱及報名。

(中時 )

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