名醫陪你征服眩暈！ 醫療講座免費報名中

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中時電子報
綜合報導

暈眩及失衡問題擾人很多人!我國有高達20%的人有暈眩失衡的問題，其中又以何種性別或年齡為好發對象？又或許您正為此疾病所苦而不知所措？9月9日一場「眩暈失衡之中西醫整合治療」講座，目前正受理免費報名，希望藉由中西醫併醫的胡克信醫師專業和經歷，帶你走出眩暉的痛苦。

近日溫差大、季節交替，容易引發暈眩症；通常眩暈與腦神經及內耳平衡失調有關，輕微的只是偶發，造成天旋地轉，吃藥或休息即可康復，但嚴重的話，卻也可能是腦中風、腫瘤等重大疾病的前兆，不可輕忽。

創辦中西醫合併耳鼻喉科門診的胡克信醫師，運用中西醫結合診斷及治療，縮短急性眩暈發作的時間，減少病患的痛苦，使病患儘早接受較詳細檢查，以免延誤病情，並可改善恢復期及慢性眩暈患者的生活品質。

亞州首創的中華眩暈失衡之友協會邀請胡克信醫師演講解疑，將告訴您如何利用中西醫個別特色來整合治療眩暈與失衡的病症。

主題：眩暈失衡之中西醫整合治療

時間：2018.9.9 (星期日) 早上9:00-12:00

地點：台北美福大飯店2F至美廳（台北市中山區樂群二路55號）

免費講座，現場座位有限，歡迎踴躍電話預約或填寫報名表單！

報名專線：(02) 8502-5269

報名表單連結 https://goo.gl/V7qXHQ

(中時電子報)

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