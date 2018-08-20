美11航艦大風吹！陸專家：部署55波 西強東弱

2018年08月20日 11:15 中時電子報 何宜玲

央視新聞日前關注美軍11艘航空母艦大搬風的消息，最近有一波新聞顯示美國的航艦部署出現重大變化。根據大陸軍事專家杜文龍的觀察，他認為過去美國總是「東重西輕」，強調俄羅斯和歐洲，但是經過這次調整以後，將會變成以西邊為主，形成「西強東弱」的局面。未來美軍在各種武器的部署和能力上，尤其是航空方面都會以西部為優勢，完全和過去相反。

目前美國現役航空母艦的數量共有11艘，唯一一艘部署海外的是將母港設置在日本橫須賀的福特號(USS Gerald R. Ford)，剩下10艘分別部署在美國東西岸。其中主要變動是，史坦尼斯號航空母艦(USS John C. Stennis)從布雷默頓轉到諾福克基地，卡爾文森號(USS Carl Vinson)從加州聖地牙哥轉到華盛頓州，林肯號(USS Abraham Lincoln)則從東海岸轉到西邊的加州。

杜文龍指出，美軍經過航空母艦大幅調動以後，將會打破過去以俄羅斯和歐洲方向為部署重點的格局。以航艦數量來看，以前美國部署在東岸(俄羅斯和歐洲)共有6艘，現在減為5艘。等於減少了東岸力量，讓東西兩岸的部署各達到5艘航艦。但是部署西岸的航艦能力卻在悄悄增加。

此外，美國海軍部署重新洗牌後，航空武器也將首先往亞太方向部署，未來亞太方向的航空作戰力將會比歐洲方向要大很多。

(中時電子報)