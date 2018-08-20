2018年08月20日 11:16 中時 葉德正

企業在新北投資登記，截至今年7月底，公司、商業及工廠登記總數已達29萬5413個，邁向30萬大關，數量居全國之冠， 新北市府鼓勵更多企業加入新北市，辦理「工商登記數全國最多 新北拼達陣30萬」活動，推出國際觀光飯店頂級套房住宿、隨團出國拓銷等5項大獎，歡迎企業選擇新北、登記新北、生產經營在新北。

經發局長張峯源表示，新北市自升格至今投入高達6000億元推行各項公共建設，除推動捷運三環三線及整修興建重要道路橋梁，打造便捷交通路網外，亦推出多元產業輔導措施，創造友商的經營環境，吸引優質企業在新北生根發展、投資設廠，並同步促進就業人口提升，以及帶動消費市場成長。

張峯源說，自2011年至2017年底，新北公司、商業及工廠登記數成長逾2萬，公司行號登記資本額增加4432億元，營利事業銷售額提升5450億元，就業人數增加10萬人，就業率也同步上升0.62%，勞動參與率亦提高0.66%，平均每人可支配所得更由100年27萬元提升到105年32萬元，成長率達16.8%，已具體推升在地經濟繁榮發展，為新北帶來欣欣向榮的活力。

經發局說明，本次活動為鼓勵更多企業在新北登記，特別招待第30萬個登記的企業隨出口拓銷團出國，以及提供新北3家國際觀光飯店頂級套房住宿等5項大獎，並針對新加入新北的企業舉辦5次抽獎活動，獎品包含iPhoneX及Rimowa登機箱等獎項，愈早加入新北，抽獎機會愈多；另外新設籍的生力軍如提供自身創業小故事，並取得Facebook上最多按讚與分享數，還能獲得GoPro攝影機等大獎，詳洽經發局官網。

(中時 )