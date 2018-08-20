亞運》小戴敗給宿敵伊瑟儂 女團不敵泰國無緣奪牌

世界球后戴資穎在亞運女團八強賽第一點不敵泰國伊瑟儂，中華隊想要闖進四強的難度很高。(杜宜諳攝)

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中時電子報
／雅加達報導

亞運女子羽球團體賽中華隊20日上午迎戰強敵泰國，世界球后戴資穎碰到宿敵伊瑟儂，苦戰兩局以18比21、18比21敗下陣來，中華隊輸掉最有把握的第1點，最後直落三輸給泰國隊慘遭淘汰。

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戴資穎沒能發揮最擅長的四角拉拉吊戰術，直落二敗給宿敵伊瑟儂。(杜宜諳攝)

戴資穎連續兩天都是打上午9點的第一點女單，昨日打實力薄弱的巴基斯坦顯得相當輕鬆，今天面對伊瑟儂領軍的泰國勁敵，一開賽就沒能發揮最擅長的四角拉吊戰術以及網前兩端小球，反而多次陷入對方的節奏，8比6領先時被依瑟儂連得6分，落後情況下打得更是綁手綁腳，18比21輸掉首局。

次局6比7的時候又被伊瑟儂打出5比0攻勢，好不容易追到14比16，可惜沒能一鼓作氣逆轉戰局，仍以18比21敗下陣來。

中華隊選手在場邊幫戴資穎加油。（杜宜諳攝）

戴資穎賽後表示，連續兩天打上午第一場比賽，雖然比賽完可以好好休息，「宅」在房間內，但睡得太晚，早上來不及調整，這是接下來必須適應改進的地方。

戴資穎說，「伊瑟儂本來就是進攻型的球員，她的回擊球比我來得犀利，一旦沒能有效壓制她，就會變得很難打。」

第二點雙打中華隊派出許雅晴／吳玓蓉先盛後衰，苦戰三局20比22、21比19、13比21飲恨落敗，第三點單打白馭珀面對金達篷，18比21、16比21敗陣，中華隊直落三輸在泰國隊的手中，無法晉級四強也無緣奪牌。男子團隊將在2點迎戰尼泊爾，如無意外可以連續兩屆進四強摘下獎牌。

(中時電子報)

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