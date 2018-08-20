抓毒蟲 警誤吸二手毒煙整晚去了了

警方進入梁男的屋內搜索，發現梁男正在吸食毒品。（林瑞益翻攝）

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旺報

高雄市湖內警方為逮捕吸毒的梁姓男子，日前經過其母親的允許進入屋內搜索，未料，警員沒有防備屋內尚有安非他命的毒煙，不小心吸了兩口，導致失眠，精神不濟。

為了混淆警方，梁男還故意將戶籍遷往阿蓮區復安里其他家人住處。但警方循線掌握梁男行蹤，研判他仍藏匿在峰南老家。

阿蓮分駐所所長吳燕成日前晚間帶領員警到梁男的住處，員警見梁母在樓下，於是表明來意，並勸導梁母不要暱愛而害了梁男一生。經員警苦口婆心勸說後，梁母聲淚俱下，決定不再為兒子隱瞞行蹤，同意帶同警方入屋搜索並請兒子開門。

警方進入屋內，發現梁男正在吸食毒品安非他命。警員進入房間內搜索時，一時不察酒精燈還在燃燒，過了一會兒才將燈熄滅。警員之後忙著辦案子，忙到半夜才結束，但卻發現平常一下子就睡著，當晚卻無法入眠，在床上翻來覆去，直到天亮才勉強睡著。他事後與同事討論，覺得可能是吸了二手毒煙，所以才睡不著，也見識到毒品的可怕之處。

警方說，梁男平常遊手好閒，天天躲在家裡，因長期施用毒品，家人已經不堪其需索無度，常伸手要錢買毒品，已花盡家中財產。梁母忍痛配合警方入屋搜索，希望其子能回歸正途。警方偵訊後，將梁男依違反毒品危害防制條例案移送橋頭地檢署偵辦。

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(旺報 )

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