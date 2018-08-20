六合夜市也墾丁化？蔥花豆干100元 他吃到暈了

六合夜市榮景大不如前，價錢卻成反比。 (圖／本報資料照)

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六合夜市也墾丁化？蔥花豆干100元 他吃到暈了 (翻攝自/爆料公社)

一盤豆干+蔥花要1百你吃不吃？繼墾丁大街崩壞成「盤子大街」，各大夜市也接連淪陷，小吃價錢不是凡人能吃得起。一名網友爆料，高雄六合夜市吃到「豆干+蔥花」一盤要價100元，PO上網後有網友笑說是「土匪開店」，但也有人認為證據不足「一張圖一句話，毀了所有六合商家」。

這名原PO在《爆料公社》上傳一張「豆干照」，只見豆干切成13片，撒上一匙蔥花，加些蒜泥、醬油，再普通不過，卻要價100塊，讓原PO傻眼「今天在六合夜市，吃到了高級滷豆干。這樣一盤要價100元….我暈了」。

對此，網友們酸說，這也賺的太狠了！「勇者去六合，當地人都沒什麼人去了，只有外地的傻B才會去」、「你點菜的時候是不是捲舌了」、「金箔！一定有加金箔！」、「其實豆干30 蔥10 盤子60，這樣很合理啦～」，還有網友建議「六合要看東西吃，講台語、國語價錢可能不一樣，我就當場看過老闆敲竹槓，六樣菜3600」。

但有人認為，不該這樣一張照片血口噴人，「雖然少去，也不至於你這照片那麼離譜」、「應該要說出那個店家，讓店家出來解釋，一張照片真偽難辯」、「收據呢？不要唬爛」、「這已經吃過才拍的吧…」。也有網友私訊原PO，是否真有其事？原PO只說出商家的大概位置，建議懷疑的人「不信，可以去吃看看」。

(中時電子報)

文章來源：爆料公社

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