加嚴標準管制舊車 環保署：空汙防治勢在必行

環保署副署長詹順貴表示，舊車加嚴管制，四行程機車及小客車並不會受到影響。（游昇俯攝）

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《空氣汙染防制法》修正將加嚴管制舊車，近期引起全台老舊車主反彈，甚至揚言要趁環保署辦中南部說明會時，包圍署長。環保署今（20）日重申，目前規劃加嚴標準草案只針對二行程機車及1至3期大型柴油車，四行程機車、小客車、小貨車及加裝濾煙器的3期大型柴油車均不受影響；並且，加嚴管制勢在必行，不會暫緩實施。

環保署副署長詹順貴表示，經過盤點，目前台灣大型柴油車將近8萬輛，PM2.5空汙佔比16%，二行程機車約80萬輛，也佔了2點多百分比，這些移動汙染源確實對空汙影響較大，故列為優先管理對象。他說，近期動員抗議的流言，卻屢稱四行程機車、小貨車等也會受影響，並不是事實。

詹順貴說，環保署目前規劃加嚴管制標準，是要求大型柴油車從112年起，94年前出廠車輛必須符合17年前所訂定的排放標準，3期柴油車加裝濾煙器，絕大多數都能通過標準，車主不需過於擔心。他說，針對個別弱勢、偏鄉車主汰舊有困難，環保署仍會研擬專案輔導補助，希望在中南部說明會時，車主能出面溝通。

此外，針對重機骨董車，環保署則規劃專案管理方式，由車主自律，配合平日交通尖峰時段、空品橘色以上警戒時不上路，並迴避行駛空品維護區等方式，繼續使用。

詹順貴強調，固定汙染源與移動汙染源各佔本土汙染一半，過去兩年環保署積極增訂固定汙染源加嚴管制標準近30項，這次移動汙染源加嚴管制只有7項，其中4項還是補助辦法；他說，透過兩邊加嚴管制並進，希望讓空汙能在兩三年內看見效果，讓中南部居民看到藍天。

詹順貴說，許多抗議聲音希望空汙法暫緩實施，但空汙防治實具高度公共利益性質，涉及中南部千萬居民的生活品質，車主就是移動汙染源的直接受害者，因此環保署絕對不會在壓力下妥協、打折扣。

(中時 )

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