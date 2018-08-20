謝明達收賄逆轉判無罪 謝長廷認為該檢討的是.....

2018年08月20日 11:22 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

現任財團法人中衛發展中心董事長謝明達被控收賄，一審到高院更三審共15名法官都判他有罪，但最高法院日前逆轉改判謝無罪定讞，引發外界爭議。對此，駐日代表謝長廷表示應該檢討檢討為什麼拖這麼多年？起訴基礎的證據法律是否堅固？但現在司法公信力不足，大家直接反應就是質疑政治介入。這不是文明社會的現象。

62歲謝明達，台大經濟系畢業、紐約新社會研究學院經濟研究所進修，更一度是謝長廷的「正宗接班人」。謝被控在20年前擔任台北市議員時收賄220萬元，利用質詢及調閱資料手段向捷運局施壓喬人事，一審到高院更三審共15名法官都判他有罪，還曾經重判10年2月。在民進黨重新執政後，最高法院創下司法首例就貪汙案件自為判決無罪，不僅引發法界譁然，更遭網友質疑法院到底是誰開的？

對於外界稱呼謝明達於謝系大將，謝長廷於臉書PO文表示，「謝明達從來不是什麼謝系」。而對於司法判決謝明達無罪，謝長廷認為只強調有15位法官判有罪，但也不應該忽略有20位資深法官不以為然，不認同這15位法官的判決。這點也不應被忽略。

而謝明達案件拖了近二十年，跨經兩黨執政時期，現在最高法院判決無罪被駡翻，謝長廷認為應該檢討為什麼拖這麼多年？起訴基礎的證據法律是否堅固？但現在司法公信力不足，大家直接反應就是質疑政治介入。這不是文明社會的現象。

(中時電子報)