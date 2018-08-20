白橘連線爭取選票最大化？柯P：要談合作也不會公開談

2018年08月20日 11:24 中時 吳堂靖

柯文哲今將出席市議會「台灣監督連線」成立茶會，被視為是白橘合作、拉攏泛藍選票，爭取選票最大化。（吳堂靖攝）

年底選戰進入白熱化，各陣營卯足全力拉攏盟友，台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜20日將於「台灣監督連線」成立茶會同台，被外界視為為白橘合作鋪路、組織柯家軍。對此，柯文哲今受訪表示，過度解讀了，且要談合作也不會在這種場合談。

台北市長柯文哲20日出席台北美食月活動，由於柯將出席市議會「台灣監督連線」成立茶會，該聯盟成員包含親民黨黃珊珊、林國成、洪士奇、無黨籍陳政忠、徐立信及前國民黨議員李慶元，加上宋楚瑜也將現身，被視為是「白橘連線」，甚至是拉攏泛藍選票，爭取選票最大化。

柯文哲對此表示，其實他跟宋主席每隔2、3個月就會私下見面一次，平常溝通也沒有甚麼問題，柯也語帶保留說，「要談甚麼合作，也不會在這種場合談」。

媒體詢問此次出席是否是跟監督聯盟達成結盟、納入柯家軍？柯文哲則說，成員中有4個現任議員，平常也認識也蠻支持他的，至於是否成為柯家軍?柯笑說，這就過度解讀了！

至於柯文哲近日自評是「台灣社會的最大公約數」，媒體詢問是否也會成為藍綠之外的第三勢力共主？ 柯則表示，前總統李登輝有個名言「雖然不滿意，但可以接受」，但後來他發現政壇其實是不滿意但可以忍受，可以做到每個人都可以忍受，就已經是極限了。

(中時 )