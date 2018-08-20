新北》蘇貞昌邀辯論 侯友宜：不用急！好好把市政議題講清楚

國民黨新北市長參選人侯友宜今（20日）訪視永和大陳新村。（葉書宏攝）

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國民黨新北市長參選人侯友宜今（20日）訪視永和大陳新村。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜今（20日）訪視永和大陳新村。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜今（20日）訪視永和大陳新村。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜今（20日）訪視永和大陳新村。（葉書宏攝）

針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出辯論要求，對此，國民黨新北市長參選人侯友宜今（20日）未正面回應，他表示，「感謝老縣長看中我，來找我辯論。」不用急、不用帶情緒，好好把市政議題講清楚。

侯友宜今上午由立委林德福、市議員陳鴻源、連斐璠、市議員參選人葉元之等陪同訪視永和大陳新村，與基層探討捷運都更；現場有時代力量市議員參選人到場要求與侯公開對談，雙方並未碰面被警方及民眾人牆隔開，葉元之則跳出來反酸說，「媒體有拍到，夠了！夠了！」

侯友宜表示，澳燃煤電廠要不要蓋？軌道建設三環六線、都更要不要做，應該要一區一區向市民報告，市民優先、市民第一為最重要主軸。

侯友宜表示，整個過程中希望彼此間互相尊重，台灣人很老實、很善良，不要有情緒性語言，厚友誼、互相尊重，「感謝老縣長看中我，來找我辯論。」希望先把市政議題講清楚，辯論有一定型式、規則，不用急、不用帶情緒，好好把市政議題講清楚。

侯友宜表示，市民優先，會一區一區向市民報告，想要請教老縣長，燃煤電廠蓋不蓋？軌道建設要不要繼續？百倍都更怎麼做？大家可以講清楚。他強調，政府應扮演協調角色，展現魄力創造政府、民眾、建商三贏局面。

另外，關於時代力量參選人到場要求公開對談，侯友宜表示，年輕人願意關心市政議題很好，希望對深澳電廠能很清楚表態，是不是一起反對蓋深澳電廠。

侯友宜表示，競選總部最重要離辦公室比較近，以方便為主 目前請年輕朋大概設計簡約風格，弄好會向大家報告。

(中時 )

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