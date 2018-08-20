亞運》型男龍舟隊21日出發 目標1000公尺金牌

「天菜級型男」組成的中華男子龍舟隊。(720armour運動眼鏡／提供)

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中時電子報

「天菜級型男」組成的中華男子龍舟隊，21日將啟程前往印尼參加 雅加達／巨港亞運，教練侯鴻章信心滿滿地說：「目標是奪下1000公尺金牌！」行前全隊拍攝了一組寫真照，帥氣外型加上精實的好 身材，立馬成為話題。

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輕艇項目是中華隊出征雅加達亞運最大團，加上示範項目輕艇水球男 女代表隊，一共65人。知名運動眼鏡品牌720armour， 此次擔任中華男、女龍舟隊視覺守護者，盼能在亞運奪牌之路上， 助他們一臂之力。

輕艇TBR(龍舟賽)部分，中華男子隊是以戰績輝煌的MrCaN oe龍舟隊為班底，2012年ACC亞洲龍舟錦標賽獲2金1銀1 銅、2013年東亞運獲2金4銀、2015年世界龍舟錦標賽勇奪 3金、2017世錦賽又拿下3銀1銅，是奪金大熱門。

成員中有近半是阿美族的中華男子龍舟隊，在花蓮體中輕艇隊教練侯 鴻章帶領下，一起投入龍舟競賽，從2012年亞洲龍舟錦標賽起獲 獎無數，積極參加國際賽的他們，靠龍舟賽賺進人生第一桶金，成功 脫貧翻轉人生的故事傳為美談。

從廈門結束約40天的移地訓練後，中華男子龍舟隊19日回台，2 1日就要再踏上征途，飛往印尼雅加達，參加25日至27日舉行的 2018雅加達／巨港亞運龍舟賽，全力拼男子1000公尺金牌， 最大的勁敵預料是中國隊。

中華男子龍舟隊教練為侯鴻章、黃椿霆，選手周恩平、林聖儒、林旻 昊、陳子賢、吳俊傑、張勝煌、莊英杰、吳陳柏、陳周岳弘、段彥宇 、簡證嚴、陳俞安、周智偉、何佳霖、吳韋憫和殷琬婷，其中舵手殷 琬婷是女將。

中華女子龍舟隊教練林惠美、周必杰，選手：蔡雯晴、林孟蓉、陳品 錞、林佳旻、周靖庭、劉人毓、潘韋序、劉妍廷、洪瑋、白倩瑜、 戴吟甄、饒知玹、林羿安、朱湘婷、鄭昕蕙和林佩萱。

(中時電子報)

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