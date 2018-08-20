道場5條件徵員工 網嘆：月薪17萬還是無法去

2018年08月20日 11:38 中時電子報 戴安瑋

新北市中和區一間道場在報紙上刊登徵員工2名廣告，薪資7萬元，但要求體能優越、服從管教、無不良嗜好、需留宿等，更強調應徵者需要「無貪嗔痴」，才得以前往修行，讓網友爆動。有網友將此廣告po到臉書上表示，他六根不淨，有太多掛礙，無法去應徵，還有網友說， 「無貪嗔癡?得道高僧了，是吧」、「月薪17萬，我還是無法去」。

網友在《爆廢公社》po文。翻攝《爆廢公社》

原po在臉書社團《爆廢公社》PO出這則報紙徵人廣告，上面寫著「新北市中和某道場誠徵『修行護法』，薪資7萬元免費供膳宿，歡迎真正想修行的人」不過，應徵條件卻列出「體能優越、服從管教、無不良嗜好、無貪嗔痴、需留宿」等，讓原PO大嘆：「我六根不淨，有太多掛礙，所以我無法。」

此po文引起網友熱議。有網友說，「月薪17萬的話，我還是無法」、「這樣住持一個月不就20萬」、「感覺到時候做兩個月薪水都沒入帳你問的時候就會說你有貪嗔癡在不符條件」還有網友說，「是保全嗎？」、「體能優越，是自願役嗎？」、「無貪怎麼會想要薪水」、「遁入佛門後會要你看空，薪水7萬是業障，就捐獻給我佛吧」。

另有網友提醒，「連道場名稱跟地址都不敢寫」、「同行表示薪水高太多，又說某道場沒有明確的公司地址，風險非常高」、「道場不太可能花錢刊登廣告，甚至還標示月薪有7萬。這些看起來好康的徵才資訊，通常暗藏危機內容也不明，民眾應多加注意、小心為上」。

(中時電子報)