毒姑帶姪販毒 醫院外送服務到家

2018年08月20日 11:50 中時 馮惠宜

竟有這種姑姑，44歲林姓女毒販拉著22歲羅姓姪子一起販毒，而且服務到家，連下游買家住院要解毒癮還送貨到病房，經人舉辦，台中市警察局第三分局警方執行暑期青春專案、安居專案，鎖定倆人，經3個月跟監日前在檢察官指揮下，分赴6處所執行搜索、拘提林女為首7人，當場扣得安非他命、K他命等毒品，並於訊後依毒品危害防制條例移送台中地方檢察署偵辦。

毒販林女與其姪子羅男住於台中市潭子區，林女到案後指稱因自己染有毒癮入不敷出，遂於今年初起從事販毒勾當，將毒品分裝成1小包(約1公克重)後，再以新台幣1000元代價販售，警方蒐證過程中也發現，羅、林2兩人服務到家，有下游買家因受傷住院期間需毒止癮，多次將毒品外送到台中市區某大醫院病房內販售。

經人舉辦，警方循線鎖定倆人，經專案小組歷經3個月偵辦調查後認時機成熟，於107年8月15日晚上在檢察官指揮下，分赴6處所執行搜索、拘提，當場扣得安非他命0.21公克、K他命30.3公克、毒咖啡35包(重373.1公克)、電子磅秤1個、吸食器2組、手機4支、新臺幣1萬元等贓證物，並帶回林女等7人，訊後依毒品危害防制條例移送台中地方檢察署偵辦。

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(中時 )