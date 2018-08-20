青年代表陳顗勻等關心民生議題要求市府重視

2018年08月20日 11:37 中時 陳世宗

台中市全國首創青年事務審議會！20日青年代表發言重點聚焦台中市高額舉債、花博接駁公車、重陽敬老津貼、BRT站體去留及醫療新南向政策實質效益等，要求市府都能將每分公帑用在刀口上；副市長張光瑤說，站在市府立場有不同施政方向，資源如何分配是門大學問。

教育局指出，截至今年7月歷屆青年代表建議事項共計258案，經各機關列為參採部分或部分參採者共計215案，採行率高達83％，顯見青年的聲音能夠有效進入市府；並透過彼此意見交流過程培育青年公民意識，涵育更健全的民主社會。

青年代表陳顗勻關心中市空汙議題，要求市府為電廠所在地清水、沙鹿、梧棲、龍井、大肚等五區民請命，爭取「電價減半」，彌補港區居民長年飽受空汙荼毒與危害；市府3年舉債加將超過629億元，是否有還款攤提計畫；花博展場全在豐后區，卻獨漏海線淪為二等公民？

經發局指出，電費減半提案將帶回與相關單位研究。財政局代表李芷玲說，市府從109年起針對舉債擬訂有還款攤提計畫。交通局表示，該局在花博開幕期間海線規畫有接博專車，接駁站設在清水、沙鹿等火車站！

青年代表孫英禎、廖翔宇、羅桾瑁、林真旭等，關心台中市公車APP與發車時間未完全吻合、BRT站體未來去留、醫療南向對台中及台灣未來有何實質效益、市府補助小型農機及農作盛產時市府有何輔導產銷等；由市府相關局處針對問題提出答詢！

(中時 )