辛辛那提網賽》9站大師賽都奪冠 喬柯維奇第一人

2018年08月20日 11:42 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

喬柯維奇（右）在辛辛那提大師賽擊敗費德勒(左)，生涯首度在這項賽事奪冠，也是ATP史上第一位拿過所有9站大師賽冠軍的球員。（美聯社）

睽違約2年，網球迷終於等到塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokovic）和瑞士費德勒（Roger Federer）再度對決，兩人在辛辛那提網球大師賽男單決賽過招，最終喬帥6：4、6：4擊退費爸，不但個人生涯第一次舉起辛辛那提網賽冠軍，也成為史上第一位拿過ATP職業男網協會所有1000等級大師賽冠軍的選手。

喬柯維奇之前5次打進辛辛那提決賽都輸球，其中3次不敵費德勒，終於獲勝後心情相當激動，握拳揮舞、興奮跳躍，還把球拍和護腕送給現場球迷，喬帥致詞時開玩笑說：「羅傑（費德勒），謝謝你這次讓我贏啦！」

費德勒過去從來沒在辛辛那提決賽輸過，這回敗在喬柯維奇拍下，又看著喬帥成為ATP 1000等級大師賽從1990年開始設立9站賽事以來，第一位在所有賽事都有冠軍成績的好手，費德勒表示：「新聞頭條就是要有這種好消息，這是很了不起的成就，喬帥是在9站大師賽都有冠軍紀錄的第一人，我覺得要打下1000等級大師賽冠軍很困難，這是很不容易達到的成就。」

喬柯維奇和費德勒生涯已經交手過46次，喬帥24勝22敗略佔上風，而他過去這一年多，歷經手肘受傷開刀休養的考驗，今年7月透過在溫布頓草地大滿貫賽奪冠找回自信，如今又在屬於硬地賽事的辛辛那提網球賽封王，他回應：「老實說，我能夠恢復到這麼好的狀態，感覺好不真實。」

(中時電子報)