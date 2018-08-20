陳佩琪宣示回歸自走砲 柯P：尊重獨立個體

台北市長柯文哲20日出席台北美食月活動，再度為妻子陳佩琪抱屈。（台北市政府提供）

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台北市長柯文哲（見圖）20日出席「臺北美食月」啟動記者會，會後接受媒體聯訪，問到有關妻子陳佩琪怒在臉書發文，稱自己要開啟「自走砲模式」 ，未來不再與柯同場出席公務活動，表示會跟她說少一點發文。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲妻子陳佩琪多次上演「護夫秀」，更不惜槓上媒體，遭批作風強烈，近日更霸氣宣示「將進入選戰模式，回歸自走砲的陳佩琪！」，對此柯今受訪再度緩頰稱，每個人都是獨立的個體，如果她覺得快樂，我們也不能說這個不行，只能叫她盡量少發文。

對於陳佩琪日前發文稱將擺脫過去市長夫人的溫良恭儉讓形象，不再與柯一同出席活動，柯文哲20日受訪再度為陳抱屈，他表示， 陳佩琪去參加市政活動，結果議員索資，她就覺得很火大，因為她本來就不是很喜歡去，結果去了又要被媒體說話，她就覺得很火大。

媒體詢問對於陳佩琪宣示將回歸選舉模式，柯是否會感到忐忑？對此，柯笑說，不會啦，有跟她講說少發文，不過每個人都是獨立的個體，所以他的人生哲學，認真的過每一天，如果可以，就快樂的過每一天，如果她覺得快樂，我們也不能說這個不行、那個不行，只能說儘量少寫。

至於民進黨先前批柯歧視女性，不料近期黨內新星黃偉展卻身陷情色風暴，對此柯也趁機為自己抱屈，不會啦，大家看他跟陳佩琪互動關係就知道，他怎麼會歧視女性，沒有被壓迫就不錯了！

另外，藍營參選人丁守中狠酸佩琪是第一市長夫人，柯爸媽是第一父母，對此，柯文哲表示，每個人都是獨立個體，像媽媽在新竹，有時候也覺得蠻慚愧的，他很少回家，連打電話都是一個禮拜打一次，媽媽在家裡沒事幹就到處晃，人家找她去拜拜他就去。

(中時 )

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