全國唯一！搭復康巴士免費縣市

雲林縣長李進勇（左六）等人啟動雲林縣虎尾復康巴士分駐站及網上預約系統。（許素惠攝）

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為協助身心障礙者外出就醫、復健和社區交流，雲林縣復康巴士虎尾分駐站暨系統20日上午啟動，使得繼四湖、台西、斗六及北港後，雲林又多了一處復康巴士站，而除了電話預約外，也可以上網預約，讓預約更多元方便。

天生視障的沈彥霖、沈暐丞兄弟是復康巴士的受惠者，常搭車到縣府接受視覺障礙重建服務，為新的巴士站表演爵士鼓及小提琴，贏得熱烈掌聲。

雲林縣長李進勇、雲林縣議員蔡秋敏、虎尾鎮長林文彬、虎尾鎮代表林武正等人共同啟動。

李進勇指出，縣內近5萬身心障礙者，其中肢體障礙中度以上者7000多人，很需要友善的交通運輸，這幾年在中央挹注及各界善心人士的捐贈下，復康巴士數已達到50輛，並且還有一台大型復康巴士也加入服務行列協助身心障礙者出遊，目前常態性進行載送服務的車輛已達36輛，每年的服務高達3萬多人次，而且是全國少數幾個使用復康巴士完全不需收費的縣市。

雲林縣府社會處長徐忠徹表示，除了虎尾新站外，還有去年成立的四湖、台西、北港等分駐站，透過縮短發車車程提供更多服務，深受海線民眾肯定，為解決預約電話滿線導致民眾久候的情況，即日起除了維持電話預約，透過手機、電腦上網也可以直接提前預約，透過多元化的預約服務模式，讓更多行動不便者得到更好的服務。

有需要者，在乘坐日期前1周的周一至周五撥打預約電話：05-5522632、05-5340459，由專人提供約車服務，或上網搜尋「雲林縣復康巴士線上預約」加入會員後即可填寫資料進行預約。

(中時 )

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