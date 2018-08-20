新莊裕民國小公托開幕 即日起開放登記

2018年08月20日 12:04 中時 譚宇哲

新北市新莊裕民國小公共托育中心今天上午開幕，可收托45名0至2歲嬰幼兒。（譚宇哲攝）

新北市新莊裕民國小公共托育中心今天上午開幕，可收托45名0至2歲嬰幼兒。（譚宇哲攝）

新手爸媽省荷包抓緊時間！新北市新莊裕民國小公共托育中心今天上午開幕，可收托45名0至2歲嬰幼兒，即日起至8月29日下午5時開放登記，由於公托價格每月僅9000元，較民間私立托育中心便宜1萬多元，加上政府補助，大大減輕家長負擔，預期將掀起搶登記潮。

新北市長朱立倫20日出席新莊裕民國小公共托育中心開幕儀式，現場並參觀公托中心的環境，朱立倫表示，這是新北市第56家公托，第57家下月開幕，預計在年底前共會完成60家。

朱立倫說，新北市56處公共托育中心可提供嬰幼兒收托量達3305名，不僅占全國近6成，更遠超過其他五都總合的2300多人，若再加上與民間合作的公共托育聯盟，收托量已超過9000個，也創造了1000多個就業機會。

新北市社會局長張錦麗指出，新莊裕民國小公共托育中心預計收托45名0至2歲嬰幼兒，即日起至8月29日下午5時止開放登記，如登記超過收托名額，將於9月1日辦理抽籤，另也歡迎家有0至6歲幼兒的家庭多多運用親子館各項服務。

(中時 )