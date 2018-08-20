高雄經濟蕭條？ 代市長許立明反駁「經濟力六都第一」

高雄市代理市長許立明20日在議會反駁「經濟蕭條說」，提出數據說高雄多項經濟表現皆為六都第一。（柯宗緯攝）

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高雄經濟議題近來備受關注，高雄市代理市長許立明今（20 ）日到議會代表陳菊市政團隊，進行最後一次施政報告時感慨，近期因為選舉，部分人士對高雄有扭曲言論，甚至指高雄市商圈沒落、經濟蕭條，他特別提出多項數據反駁，在不少經濟方面指標高雄市皆為六都第一。

許立明提到，根據中央主計總處及財政部統計，第一，遠見城市競爭力採用的經濟指標「產業產值5年平均成長率」，高雄是六都第一。

第二，從最能代表城市GDP的指標：營利事業銷售額來看，2016、2017年，高雄市的營利事業銷售額成長率都是六都第一，連續兩年成長率最高。

第三，近4年來，高雄「綜合零售業」銷售額成長200億以上，包含持續新增據點的百貨商城、寶雅、小北等商家。

第四，根據勞動部資料，高雄市11年來勞動力增加11萬人，勞保投保人數增加14萬人，顯示高雄市的常住人口及就業機會是穩定增長的。

第五，整體失業率及青年失業率下降：高雄的失業率從八年前的5.8%降到今年上半年的3.7%，降幅超過2個百分點。青年失業率也明顯改善，107上半年的統計，15至24歲失業率9.2%，六都第2，十年來下降近7%。25至29歲的失業率5.7%，六都第2，十年來下降3.7%。30至34歲失業率2.7%，六都第1，十年來下降3.2%。

他點出，整體經濟數據足以證明，高雄市在六都中的經濟成長力道是最強勁的、是第一名。他特別提到，部分商圈生意受到一些調整或轉移，其實源自於兩個層面，第一，空間上的轉移，過去傳統熱鬧的商圈，因為城市的成長發展而創造出新興人潮聚集點，例如棧貳庫、駁二、巨蛋商圈、瑞豐夜市、鳳山文山特區等，平日假日都人潮眾多。第二，產業別的轉移，消費習慣的改變，高雄地區「電視購物、網路購物」近年在家數及銷售額上持續成長，近四年的電子商務銷售額成長了2至3倍，實體店面勢必受到影響。

他綜合論述，外界的批評府虛心檢討，但應該給予高雄公平的評價，而非以偏概全的評論。

(中時 )

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