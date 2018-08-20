走好久好累 六旬婦迷路警局求救平安返家

2018年08月20日 12:13 中時 謝明俊

住在南海路「南海康復之家」，疑有失智傾向的何姓婦人，日前從康復之家外出散步，忘了如何回去，何婦愈走愈遠，走到一公里外的中正二分局南昌所，想求助卻說出不口，所內員警貼心關懷安撫何婦情緒，最後從何婦身上物品找到康復之家的連絡電話，通知康復之家派人前來接回。

60歲的何姓婦人，因疑有失智傾向，被家人安排住進北市中正區私人的南海康復之家，何婦身體還健康，生活起居都能自理。日前一早，何婦未向康復之家員工告假，就獨自外出散步，沒想到卻忘了回去的路，何婦心情一緊張愈走愈遠，竟在外面馬路上徘徊一整天，最後到晚上7點才走進距離一公里外的南昌路派出所求助。

何婦滿頭大汗走進派出所，向值班警員陳俊熙表示自己姓名後，便不發一語的站在值班台前。陳員詢問婦人多次有什麼需要警方協助的地方，何婦仍然沉默不語。

一旁備勤警員張耿豪發現老婦嘴唇發白，神情緊張，研判是迷途，便問她是否忘記回家的路？何婦才回過神來說：「對！我走好久了，好累，但是不知道家在哪？要怎麼回去？」張員先將所內泡好的熱茶端給何婦，請她先在一旁休息。待何婦情緒穩定下來後，張員才問何婦有無攜帶身分證或是任何證件，但何婦都表示自己不清楚。

張員隨後請何婦將身上的物品逐一拿出，將各個口袋都檢查一遍後，發現一張南海康復之家的地圖，立即請值班員警撥打電話連繫該康復之家。康復之家員工聽到何婦的名字非常激動，向警方表示，當天一早沒注意到何婦獨自外出，以為時間到便會回去。但天色漸暗，他們也派人在外找了好一陣子都苦尋無人，正在焦頭爛額之際，就接到警方的來電。

康復之家的員工不斷向警方表達感謝，並隨後派車到派出所將何婦接回。離開前，員工和何婦都非常感激警方的協助，才能避免何婦隻身在外迷途可能會受到的傷害。

中正二分局提醒家中有長輩的民眾，應在長者身上配帶名牌，或在衣物上繡上聯絡方式等重要資訊，以防長輩迷途，旁人或警方亦藉此可協助其返家。

(中時 )