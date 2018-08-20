走好久好累 六旬婦迷路警局求救平安返家

中正二分局南昌所員警協助何姓失智婦人回家。〔警方提供〕

友善列印
中時

住在南海路「南海康復之家」，疑有失智傾向的何姓婦人，日前從康復之家外出散步，忘了如何回去，何婦愈走愈遠，走到一公里外的中正二分局南昌所，想求助卻說出不口，所內員警貼心關懷安撫何婦情緒，最後從何婦身上物品找到康復之家的連絡電話，通知康復之家派人前來接回。

60歲的何姓婦人，因疑有失智傾向，被家人安排住進北市中正區私人的南海康復之家，何婦身體還健康，生活起居都能自理。日前一早，何婦未向康復之家員工告假，就獨自外出散步，沒想到卻忘了回去的路，何婦心情一緊張愈走愈遠，竟在外面馬路上徘徊一整天，最後到晚上7點才走進距離一公里外的南昌路派出所求助。

何婦滿頭大汗走進派出所，向值班警員陳俊熙表示自己姓名後，便不發一語的站在值班台前。陳員詢問婦人多次有什麼需要警方協助的地方，何婦仍然沉默不語。

一旁備勤警員張耿豪發現老婦嘴唇發白，神情緊張，研判是迷途，便問她是否忘記回家的路？何婦才回過神來說：「對！我走好久了，好累，但是不知道家在哪？要怎麼回去？」張員先將所內泡好的熱茶端給何婦，請她先在一旁休息。待何婦情緒穩定下來後，張員才問何婦有無攜帶身分證或是任何證件，但何婦都表示自己不清楚。

張員隨後請何婦將身上的物品逐一拿出，將各個口袋都檢查一遍後，發現一張南海康復之家的地圖，立即請值班員警撥打電話連繫該康復之家。康復之家員工聽到何婦的名字非常激動，向警方表示，當天一早沒注意到何婦獨自外出，以為時間到便會回去。但天色漸暗，他們也派人在外找了好一陣子都苦尋無人，正在焦頭爛額之際，就接到警方的來電。

康復之家的員工不斷向警方表達感謝，並隨後派車到派出所將何婦接回。離開前，員工和何婦都非常感激警方的協助，才能避免何婦隻身在外迷途可能會受到的傷害。

中正二分局提醒家中有長輩的民眾，應在長者身上配帶名牌，或在衣物上繡上聯絡方式等重要資訊，以防長輩迷途，旁人或警方亦藉此可協助其返家。

(中時 )

女友網友聊天 五旬男怒砸玻璃嚇… 人妻嘿咻小王 竟在公車內大戰好…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。