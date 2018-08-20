《全台最速報》白橘連線搶選票？柯P：要談合作也不會公開

2018年08月20日 12:05 中時電子報 綜合報導

◎白橘連線搶選票？柯P：要談合作也不會公開

年底選戰進入白熱化，各陣營卯足全力拉攏盟友，台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜20日將於「台灣監督連線」成立茶會同台，被外界視為為白橘合作鋪路、組織柯家軍。對此，柯文哲今受訪表示，過度解讀了，且要談合作也不會在這種場合談。

◎排洪閘門未開啟 水淹豐原民 中市府協助求償

豐原區軟埤仔溪19日傍晚因強降雨，導致豐原大道八段部分地區淹水約計14戶受害，經查是因廠商未依規定標準作業流程SOP開啟排洪閘門，市府水利局派員連夜協助民眾清理家園，並由水利局長周廷彰挨家挨戶拜訪、發放慰問金；周廷彰20日在市政會議前受訪時強調，民眾若有損失，將由市府向廠商索賠，廠商也承諾會給予賠償，至於公務員疏失問題，將移送人評會究責，幸經勘查後，花博場地未受損。

◎莒光號撞上4頭牛 飼主依公共危險罪移送

台鐵1列由劉姓司機駕駛列莒光號北上列車，19日23時55分在台東瑞源關山區間奸仔典溪北平交道，意外撞上4頭牛，導至列車誤點27分，0時30分繼續開車北上，陳姓飼主依公共危險罪移送 。

◎興中點交引反彈 宜蘭縣府強調立場不變

宜蘭縣政府今天（20日）將派員前往興中國中點交，收回部分校園空間，但引發教育界反彈，網路還流傳宜蘭縣教師職業工會，要「會員們一起來！」號召眾人前往興中，至截稿為止，宜蘭縣政府還未派員點交，但縣府強調點交不暫緩，立場不變。

(中時電子報)