賴清德盼大陸像太陽般溫暖台灣 網：七月到鬼話連篇

2018年08月20日 12:12 中時電子報 邱文秀

行政院長賴清德接受專訪。圖／王德為

行政院長賴清德17日接受《中國時報》專訪時，針對兩岸關係他以「北風和太陽」的寓言故事比喻，希望中國扮演「太陽」，對待台灣應像「太陽」一樣溫暖，共同為兩岸創造「雙贏」，達到和平發展的目標。網友傻眼批「七月到，又鬼話連篇！」

賴清德之前數度自稱是務實台獨工作者，他17日接受《中國時報》專訪時，大談兩岸關係，他認為，我方政府屢屢釋放善意，希望對岸能夠看到這一方面，就像伊索寓言中的「北風與太陽」一樣，中國應該當「太陽」，陽光、空氣、水是生命需要的3元素，每個人都需要太陽，但是每個人都躲北風躲得遠遠的，北風越用力吹，會讓人衣服穿得更厚、拉得更緊或躲在屋內，中國能了解多少，可能還需要時間。

他以「北風和太陽」的寓言故事比喻，希望中國扮演「太陽」，對待台灣應像「太陽」一樣溫暖，共同為兩岸創造「雙贏」，達到和平發展的目標。

對於賴清德的說法，網友留言「七月到，又鬼話連篇！」、「說淦話的本事也是永遠不會變」、「是你們和他們對抗的」、「提分手還希望對方對自己噓寒問暖 ？？這人是不是太 會講 XX」、「賴清德院長怎又再說淦話了!? 貴黨的假愛台黨粉把對岸人罵得如此不堪，卻又要人家像太陽一樣溫暖你!? 你要馬兒肥卻要馬兒不吃草!?不虧是台灣第一的淦話王。」、「一年了...真快， 只記得你是xx務實工作者，還有啥」

「台灣第一淦話王，先挑臖別人，然後小巷道歉，好像恨不得台灣死一樣，拜託你放過我們老百姓」、「邏輯前後矛盾，誰來翻譯翻譯？」、「農曆七月真的是鬼月」、「讓利給你的時候，泯盡洞說什麼來著？！」、「這是一個【台獨工作者】該說的話嗎無賴缺德是得了精神分裂是不是啊？」、「不符台獨務實工作者的言論，轉彎了？」、「賴清德表示：我把朋友當盤子一樣對待，只要是盤子，都是我朋友。」、「太陽要把你曬死也是有辦法的」。

(中時電子報)