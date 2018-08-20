影》只花5分鐘 龍達魯西摘下女摔冠軍

前UFC女將龍達魯西摘下WWE女子冠軍。(摘自WWE推特)

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中時電子報

UFC格鬥名人堂「最惡女子」龍達魯西(Ronda Rousey)終於又重登冠軍寶座了，不過這回不是UFC，而是職業摔角聯盟WWE。魯西在20日的年度「夏日狂潮」大賽三兩下打敗了現任Raw冠軍布莉絲(Alexa Bliss)，成為WWE的新台柱！

WWE為這場比賽布局兩個月之久，結果只打不到5分鐘。其實布莉絲除了陰險狡猾之外並沒有什麼本事，比賽呈現一面倒，魯西甚至閉上眼坐在擂台裡來挑釁對手。最後滿場亂竄的布莉絲被魯西抓到，魯西以招牌手臂固定技輕鬆取勝，成為史上首位取得過UFC與WWE冠軍的女將，觀眾都很高興。

另一方面，WWE總冠軍萊斯納(Brock Lesnar)在主賽因場外干擾而敗給了瑞恩斯(Roman Reigns)，被奪走腰帶。萊斯納也曾是UFC重量級冠軍，「夏日狂潮」的主打明星就是萊斯納與魯西，所以被戲稱為「UFC主席舉辦的比賽」。事實上，萊斯納正計畫要離開WWE回去打UFC，所以這個結果不令人意外。

今年31歲的魯西早年在UFC取得巨大成功，是女子格鬥的拓荒者之一，她的手臂固定技一度天下無敵，後來因荒廢拳腳而連續吞下慘敗。魯西加入WWE至今只在電視上打了幾場比賽，但她每次大賽出場都為WWE帶來可觀的票房。

當然魯西的身價比較高，不計算拍電影與商品額外收入，魯西年薪至少也有150萬美元，差不多是一般女子選手的10倍。

(中時電子報)

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