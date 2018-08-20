嘉義大學驚傳墜樓 19歲女大生不治

2018年08月20日 12:22 中時電子報 張伊珊 湯萱樂,中國時報/

國立嘉義大學民雄校區驚傳女大生墜樓意外，警方初步研判，女學生為高處墜樓，現正封鎖現場進行調查。（張伊珊攝）

國立嘉義大學驚傳學生墜樓，1名19歲陳姓女學生，今天早8點多被發現倒臥在嘉義大學民雄校區宿舍旁的草皮上，已無生命跡象，警方研判女學生高處墜樓，已封鎖現場調查，警初步研判為自殺。

嘉大公共關係組長洪泉旭表示，一名住宿學生上午8時發現一名女學生倒臥校區學生宿舍旁草坪上。教官前往察看後，立即通報消防單位，救護人員趕抵，發現女學生身體多處骨折，已死亡多時。

轄區員警據報到場，警方說，死者為19歲陳姓女學生，沒發現遺書，但在宿舍5樓頂樓圍牆發現死者學生證。死者昨天深夜進宿舍後就沒再出門，18日曾回屏東縣住家，家人認為無異狀。

洪泉旭說，死者為嘉大進學班中文系學生，今年9月將升2年級，白天打工、晚上上課，沒任何輔導記錄，已通知家人北上，校方將協助家屬處理相關事宜。

警方表示，初步研判為自殺。死者最近疑正為轉系考試困擾，課業壓力大，但是否因此想不開，需進一步調查釐清。

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