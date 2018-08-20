宋楚瑜：藍綠若都做不好 讓柯文哲展現才華

2018年08月20日 12:38 中時 張立勳

台北市議會親民問政小組20日宣布組成「台北監督連線」，親民黨主席宋楚瑜與台北北市長柯文哲都受邀出席。被問到2020年有沒有可能「柯宋配」，宋楚瑜強調，希望柯市長連任，把沒有做完的事做好，是他和市長最關心的事，沒有正面回應，不過他也說，國民兩黨若都做不好，最後就讓柯文哲能夠展現才華。

北市議會親民問政小組成員有無黨籍議員陳政忠、李慶元、親民黨議員黃珊珊與林國成，為力拚年底選舉，今結合無黨籍參選人徐立信、親民黨參選人洪士奇，舉辦「台北監督連線」成立大會，除宋楚瑜外，柯文哲也受邀出席。

外界認為親民黨向來友柯，如今成立「台北監督連線」，是否宣告親民黨和柯文哲正式結盟？宋楚瑜說，過去3年多以來都放下藍綠，真正覺得柯文哲說實話、做實事，很認真希望把市政工作做好，不是只有今天開始，上次選舉之後就讓親民黨市議員協助柯推動重大建設和為民服務工作。

面對2020年總統大選有沒有可能「柯宋配」，宋楚瑜表示，「坦白講到目前為止，柯文哲和我們心中掛念的是希望柯市長連任，把還沒有做完的事做好，是現在最關心的事」。

會期許柯文哲做好做滿嗎？宋楚瑜強調，希望柯把市政做好，大家一起加油，至於盼柯文哲更上一層樓？柯說，這題目怪怪，宋說，希望台北市市政更上一層樓，柯市長有需要改進的地方嗎？宋說，柯有一大特點，有些時候難免性急，但是「不二過」，會自己修正很不容易。

不過，當有媒體問到課綱引發爭議，宋楚瑜說，教育告訴他們基本概念，念歷史就是希望記取教訓，他話鋒一轉指出，國民黨做的不好，讓民進黨執政，民進黨做得不好，又讓國民黨執政，最後就讓柯文哲能夠展現才華，「所以念歷史是要讓人民和下一代認識我們過去犯的錯誤，也了解我們在世界上應該扮演什麼角色，教育不是教條，教育是讓下一代有謀生競爭的本錢」。

(中時 )