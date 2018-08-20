大陸海歸就業創業調查報告：90後成新生代主體

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隨著大陸成為全球第二大經濟體，越來越多外國留學的大陸「海歸」返國。大陸央視報導稱，第13屆中國留學人員創新創業論壇發佈《2018中國海歸就業創業調查報告》顯示，90後（我稱9年級）成為新生代海歸的主體，占比高達55％。此外，曾經有些海歸因為在國內找不到工作，被稱為「海待」。然而今年顯示，95％的海歸都能在歸國後的半年內找到工作，而大陸國內的就業前景也更加吸引留學生們回國工作。

大陸央視報導指出，《2018中國海歸就業創業調查報告》通過2190份的有效問卷調查顯示，新生代的海歸群體出生年代集中在1985-1995年之間，其中，90後（1990-1995年出生）成為海歸主體，占比高達55％，實際年齡在23-28歲之間。

報導稱，全球化智庫主任王輝耀表示，現在回來的90後、甚至95後，開始呈增長態勢，既反映了留學潮，也反映了海歸潮。每年有六十多萬留學生出去，有五十多萬留學生回來，形成了大陸獨特的一個人才環流的現象。

報導指出，曾經有些海歸因為在國內找不到工作，被稱為「海待」。今年的報告顯示，95％的海歸都能在歸國後的半年內找到工作，而國內的就業前景也更加吸引留學生們回國工作。其中，1個月以內找到工作的占比42％。而需要6個月及以上才能找到工作的占比僅為5％，海歸找不到工作而待業的情況越來越少。

英國劍橋大學金融專業碩士張彭麗表示，英國前一段時間因為脫歐的關係，其實很難留下來，即使留下來之後，工作的機會以及上升空間都會受到限制，所以當時就覺得還是早回來比較好一些，回國的話，事業上會有一定的成長性。

(中時 )

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