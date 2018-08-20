馬哈地訪問大陸 陸媒：「對華不友好」言論可歇矣

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中時

再次當選馬來西亞總理的馬哈地近日對大陸進行正式訪問，中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」評論稱，馬哈地此行來大陸的目的，毫無疑問，就是談合作。此前有關馬哈地競選期間「對華不友好」的炒作甚囂塵上，引發不少擔憂。倘若以理性的眼光去看待，便知這些言論可歇矣。對馬來西亞來說，大陸的資本、技術以及龐大市場，都是無法忽視的，這個道理，精明的馬哈地懂得很。

中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」發表「精明的馬哈地」文章指出，馬來西亞經濟正面臨著高品質的轉型升級。謀求發展和進步的馬來西亞，需要的正是新契機、新動力。這也是為什麼競選期間打出「中國牌」的馬哈地，上任後即表態支持大陸提出的「一帶一路」倡議。

文章稱，懂得馬來西亞的需求，就當懂得馬哈地此行來大陸的目的。毫無疑問，就是談合作。有關馬哈地競選期間「對華不友好」以及新政府暫停中資項目的炒作甚囂塵上，引發不少擔憂。倘若以理性的眼光去看待，便知這些言論可歇矣。

文章指出，就事論事來說，馬哈地政府叫停陸資項目的主要原因，是馬政府當前財政壓力大，需要減少支出，也希望與前首相納吉布劃清界限。其次，馬哈地曾經當政的1981-2003年，大陸與馬來西亞的關係是較為緊密的。在80年代末大陸經歷西方國家圍堵的艱難時期，馬哈地政府依然派出了經貿團來到大陸。

文章強調，一個務實的國家領導人不會置與大陸合作的利益於不顧。大陸與馬來西亞都堅定支援開放與全球化，尤其對馬來西亞來說，大陸的資本、技術以及龐大市場，都是無法忽視的，這個道理，精明的馬哈地懂得很。

(中時 )

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