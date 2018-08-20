台中》台中又淹水！盧秀燕關心 居民：40年沒淹過水

2018年08月20日 13:21 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台中於13日才經過「台灣大運河」的淹水洗禮，昨日晚間，台中又傳出淹水災情，豐原昨日因雨勢過大造成多戶民宅淹水，國民黨台中市長參選人盧秀燕接獲通知，馬上到場關心，災民無奈表示，住40年即使碰到颱風也不曾淹水，沒想到今晚卻淹水。

台中13日的豪大雨，讓台灣大道淹水嚴重，更有網友拍下雨水宣洩不及，機車受困於淹水中不得動彈的畫面，摩托車慘變「水上摩托車」。沒想到才不到幾天，昨日一場豪大雨，豐原區的豐原大道8段成水鄉澤國，許多民宅慘遭波及，據《聯合報》報導有住戶看到前來慰問的盧秀燕，當場訴苦住了40年，即使碰到颱風也不曾淹水，沒想到這場大雨家中1樓一下子就被水淹了。

台中市議員張瀞分在臉書PO文表示，「看著居民家中淹水，心中有著無法言語的痛，民眾所有家當都泡在水裡，辛苦的是他們，因為市政府疏失導致附近居民變成災民，他們現在得清掃家園恢復往日舊觀，精神和金錢的損失是無法來衡量的」。

而所謂的「市政府疏失」，據台中市水利局表示，主因雨勢過大超過滯洪池容量，加上管理洩洪水閘門廠商未按SOP，及時將閘門開啟排洪，經開啟後快速排除洪水，淹水情形在晚間7時獲控制。

對照過往台中市長林佳龍曾在視察「豐原水資源回收中心」表示，「自己是『急行軍』！過去落後的水建設，他上任後都逐步追趕；如86處易淹水地帶已解決，汙水接管成長翻倍」。看來林佳龍自豪「台中已不淹水」，在這兩場大雨的洗禮下宣告破功。而更讓人好奇的是，昨日豐原淹水時，林佳龍人在哪裡？羅智強於臉書給了答案，「盧秀燕第一時間去勘災，卻被部分網路鄉民罵作秀。那看看照片裡台中市長林佳龍在做什麼吧？他忙著『水龍舞獅』成立後援會，拚他的高票當選」。

(中時電子報)