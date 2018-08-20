熱心女志工返家遭撞身亡 台中地方人士震驚

2018年08月20日 13:29 中時 張妍溱

熱心公益的64歲陳姓婦人，車禍傷重不治。（照片由警方提供）

陳姓婦人騎車返家途中行經北屯區一處路口，疑似為閃避路旁違停小貨車騎到快車道上，與一輛小巴士擦撞，連人帶車摔倒在地。（照片由警方提供）

熱心公益的台中市陳姓婦人，日前在醫院當志工後騎車返家途中行經北屯區一處路口，疑似為閃避路旁違停小貨車騎到快車道上，與一輛小巴士擦撞，連人帶車摔倒在地，經送醫後仍因傷重不治，雙方酒測值為0，小巴駕駛依過失致死罪嫌移送，另違停小貨車駕駛則到案說明，釐清車禍肇事原因。

警方指出，64歲陳姓婦人當天騎車返家，行經北屯路、昌平路口，因路邊有一輛違停小貨車，陳婦機車往左閃，與後方同向28歲張姓男子所駕駛的小巴士，發生擦撞，陳婦當場倒在地上，車子往前滑行，陳婦經送中國醫藥大學附設醫院，身體多處撕裂傷，因腦出血急救最後仍宣告不治。

根據了解，陳姓婦人退休後，熱心地方公益，擔任環保、消防、醫院等多個團體的志工，車禍發生當天中午，陳結束工作從醫院返家，沿北屯路往北昌平路方向行駛，途中卻不幸發生死亡車禍，消息傳來，地方人士相當震驚。

「奪命車禍，天人永隔！」陳婦丈夫接獲噩耗哀痛不已，他向警方表示，妻子為人熱心，在環保、消防、醫院等多個團體擔任志工，服務長達10多年，當天剛好輪到醫院當志工，準備騎車回家煮飯，卻因為一場車禍天人永隔。

(中時 )