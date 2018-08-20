新竹》謝文進批國三講義遭政治洗腦 新竹市府：不回應

2018年08月20日 13:43 中時 徐養齡

新竹市議長謝文進（中）20日質疑數學講義被政治介入。（徐養齡攝）

新竹市議長謝文進（前排左三）20日召集跨黨派議員，質疑數學講義被政治介入。（徐養齡攝）

受爭議的漫畫題型。（謝文進辦公室提供）

網友爆料在國三數學複習講義中，竟出現畫有智堅、小菊的閱讀漫畫思考題，質疑是置入性行銷政績，新竹市議長謝文進20日更集結跨黨派議員，諷刺是政治洗腦，但因參考書、講義不需教育部審查，市府對此不予回應。

漫畫題中共有1男1女兩個人物，左邊標示為「智堅」，右邊標示為小菊，題目由兩名主角的對話帶出，提起斷橋14年的南寮快速道路開通了，是條直線道路會通過南寮和新竹漁港，依座標位置，問往南要走多少單位。

由於漫畫中男、女主角一個西裝鼻挺造，一個滿頭捲髮，加上名字襯托，令人聯想是影射新竹市長林智堅及前高雄市長陳菊，網友質疑「數學有必要這樣嗎？」、「明明可以用A、B代稱」，但也有人認為參考書可因應時事修改內容，引起共鳴。

投入市長選戰的議長謝文進也緊咬此議題，邀集跨黨派14名議員，質疑市府是否動用公帑做為個人公關行銷，出版商是否被政治力介入？若追查屬實，要求市長道歉，動用預算的局處長請辭下台。

林智堅幕僚對此不予回應，教育處官員則認為，該書籍為民間出版商制訂講義，並非校園教科書，坊間書局都能買得到，出版亦不需經教育部審查，市府不可能介入，也沒動用任何公帑做置入行銷，題目純粹為出版商編訂行為。

(中時 )