到處談政績？陳水扁諷小英淪為「數字總統」

前總統陳水扁，再度透過「新勇哥物語」表示。(劉宥廷翻攝)

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蔡英文總統出訪，一再強調台灣經濟成長等政績， 前總統陳水扁今天透過「新勇哥物語」表示，就任總統2年多以來，蔡英文是否也變成她批評馬總統的，卻忘了提醒自己絕對不要做一個「數字總統」，不能只看數字，而沒有看見人民的感受，「那樣的政府是會令人失望的？」

陳水扁今天在新勇哥物語裡面表示，2016年元旦，民進黨總統參選人蔡英文針對當時馬總統的文告內容指出，馬總統顯然只想從成千上萬的數字中，找出對他有利的數字。所以整篇元旦文告充滿了各式各樣、但卻令人難以記憶的數字。

蔡英文甚至強調，馬總統的文告，「讓她提醒自己絕對不要做一個《數字總統》，數字只是施政者的參考，不是政治追求的目標」。「如果只是看見數字，沒有看見人民的感受，那只想用數字矇混遮掩，反而忽略人民真實的感受，那樣的政府，就會是令人失望的政府」。

不過他說，就任總統2年多以來，蔡英文是否也變成她批評馬總統的，卻忘了提醒自己絕對不要做一個「數字總統」，不能只看數字，而沒有看見人民的感受。

對於網傳「數字看台灣」，指稱台灣今年五月外匯4402億美金，超越新加坡、南韓和香港；兵力全世界第13位；2017後兩季及2018前两季每季經濟成長率皆超過3%。

陳水扁指出，根據近期才發布的2018年全球軍力排行榜，美國依舊穩居世界第一軍事強國，第二至第五名分別是俄羅斯、中國、印度和法國，也與去年無異，台灣的排名則降至第24，低於去年的第19名。

今年5月台灣外匯存底4402億美元，他說，從馬總統到蔡總統10年外匯存底增加的好像也沒有阿扁總統8年多。

2017後兩季及2018前两季每季經濟成長率皆超過3%，但陳水扁指出，主計總處8月17日上修今年經濟成長至2.69%，較前次（5月）預測增加0.09個百分點，仍低於2017年的2.89%。但「下半年成長力道明顯放緩；同時預測明年經濟成長率為2.55%」。如果進一步統計蔡總統4年的可能經濟成長率，平均應不會超過2.4%，低於馬總統8年平均2.8%，也遠低於阿扁總統8年平均4.8%。

他說，每一位總統都喜歡談數字，只要不迷失在數字堆裡。但人民才不管什麼數字呢！只盼總統看見人民的真實感受最重要！

(工商 )

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