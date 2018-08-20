南港分局反毒宣導 美女「學姐」現身

南港警分局女警江佳容穿昔日校服回母校南港高中犯罪預防宣導，獲得熱烈迴響。（胡欣男翻攝）

友善列印
中時
南港分局今天至南港高中進行預防犯罪宣導。（胡欣男翻攝）

為強化青少年自我保護意識，中央各部會與地方政府，全力結合民間力量，舉行為期3個月的「暑期保護青少年―青春專案」。今年以「淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害、擴大預防犯罪宣導」為3大工作主軸，並結合安居緝毒計畫，落實反毒工作及決心。南港分局20日由分局長張隆興率偵查隊長陳偉仁及青春專案業務承辦人「漂亮學姐」江佳容等人參加「南港高中」新生訓練活動，因江也是該校校友，學弟妹熱烈歡迎她返校宣導。

南港分局指出，活動結合暑假保護青少年及青春專案擴大預防犯罪宣導，由青春專案業務承辦人江佳容擔任反毒天使，由於江係南港高中傑出校友，長相甜美、外表亮麗，穿著昔日制服到場，在校學生及報到新生見到「學姐」返校反毒宣導，心情格外興奮，歡呼聲不斷，與大家打成一片。

會中由江上台講解毒品種類及毒品危害性，讓現場學生更加了解毒品危害之嚴重性，同時也強化學生安全知能。最後安排有獎徵答活動，同學們搶答聲不斷，更爭相與「學姐」拍照留念，現場歡樂氣氛瞬間飆高至極點。

南港分局執行青春專案期間，共查獲轉讓毒品給少年案件1件1人，製造、運輸及販賣毒品予青少年案件8件8人，查察兒少性剝削案件也有成效。有效打擊毒品犯罪，保護青少年，展現南港分局掃蕩毒品決心。

(中時 )

吃飯皇帝大！計程車運將吃便當 … 驚悚！台中SOGO驚傳少女頭夾天花…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。