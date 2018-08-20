南港分局反毒宣導 美女「學姐」現身

2018年08月20日 14:43 中時 胡欣男

南港分局今天至南港高中進行預防犯罪宣導。（胡欣男翻攝）

為強化青少年自我保護意識，中央各部會與地方政府，全力結合民間力量，舉行為期3個月的「暑期保護青少年―青春專案」。今年以「淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害、擴大預防犯罪宣導」為3大工作主軸，並結合安居緝毒計畫，落實反毒工作及決心。南港分局20日由分局長張隆興率偵查隊長陳偉仁及青春專案業務承辦人「漂亮學姐」江佳容等人參加「南港高中」新生訓練活動，因江也是該校校友，學弟妹熱烈歡迎她返校宣導。

南港分局指出，活動結合暑假保護青少年及青春專案擴大預防犯罪宣導，由青春專案業務承辦人江佳容擔任反毒天使，由於江係南港高中傑出校友，長相甜美、外表亮麗，穿著昔日制服到場，在校學生及報到新生見到「學姐」返校反毒宣導，心情格外興奮，歡呼聲不斷，與大家打成一片。

會中由江上台講解毒品種類及毒品危害性，讓現場學生更加了解毒品危害之嚴重性，同時也強化學生安全知能。最後安排有獎徵答活動，同學們搶答聲不斷，更爭相與「學姐」拍照留念，現場歡樂氣氛瞬間飆高至極點。

南港分局執行青春專案期間，共查獲轉讓毒品給少年案件1件1人，製造、運輸及販賣毒品予青少年案件8件8人，查察兒少性剝削案件也有成效。有效打擊毒品犯罪，保護青少年，展現南港分局掃蕩毒品決心。

(中時 )