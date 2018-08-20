防登革熱 嘉市祭通報確診獎勵金

嘉義市政府為防堵登革熱疫情擴散到嘉義市，祭出獎勵措施。（呂妍庭攝）

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市長涂醒哲強調，寧可做白工，也不要放過一隻會傳染的蚊子」。（呂妍庭攝）
疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳肯定嘉市作法，指嘉市獎勵措施是全台第一個推行。（呂妍庭攝）

嘉義縣已傳出兩起本土登革熱確診案例，嘉義市為防堵疫情擴散到嘉市，祭出獎勵措施，只要居住嘉義市的民眾有類似症狀，未就醫前就主動通報衛生局，讓衛生局第一時間掌握狀況，一旦這位民眾確診有登革熱，就發2500元獎勵金，市長涂醒哲強調，獎勵金額度無上限，雖已預知衛生局可能會做很多白工，但「寧可做白工，也不要放過一隻會傳染的蚊子」。

截至16日止，全台已有17起本土性登革熱病例，嘉縣上周就接連傳出兩起個案，由於今年疫情特殊，幾乎是「這裡冒一個，那裡冒一個」，讓尚未傳出疫情的嘉市政府嚴陣以待，20日上午涂醒哲舉行記者會，指登革熱在發病前1天至發病後5天，病人血中病毒量達到高峰，蚊子叮咬後經過8到12天的病毒繁殖期，又將病毒傳播出去，如沒把握這段期間及時消滅病媒蚊，疫情就有擴大風險，所以嘉義市推出防治三部曲，「就是在搶時間」。

涂醒哲說，市府推動的「民眾自我健康監測通報獎勵計畫」，鼓勵市民旅外返國或於國內流行地區活動，14天內自我察覺有登革熱、屈公病、茲卡病毒感染症等相關症狀，包括突發性高燒≧38℃、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象，主動通報當地衛生局或衛生所，經安排就醫診治，確定診斷為登革熱者，就能獲得獎勵金2500元，另醫院或診所醫生如主動通報疑似個案，經確診是嘉市今年第一起登革熱病例，也有獎勵金。

疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳肯定嘉市作法，指嘉市獎勵措施是全台第一個推行，疾管局會隨後續疫情發展來看，如有必要中央會給予補助，並提醒今年登革熱疫情跟往年很不同，民眾不能大意。

(中時 )

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