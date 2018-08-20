大葛格把殘障廁所當砲房 小六女父親崩潰

2018年08月20日 14:33 中時電子報 湯萱樂

18歲男子玩網路遊戲結識一年僅12歲的小6女生並陷入熱戀，但是在少女國小畢業典禮當天開始，男子6度與少女在新北市一處殘障廁所嘿咻，事後小玲父親發現女兒懷孕帶她墮胎，並怒告男子性侵；高等法院認定雖是合意性交，因少女年幼，男子仍屬性侵害犯行，以一罪一罰規定、依6個「與未滿十四歲女子性交罪」判處他3年4月。

判決書指出，2015年3月，唸小六的少女，上網在網路遊戲認識高中輟學、甫滿18歲的顏姓男子，成為男女朋友。6月底，少女參加完國小畢業典禮後和顏男約會，顏男性慾高漲，拉著少女到新北市永和河濱公園殘障廁所內性交得逞；此後，半年內顏男每次均帶少女到同一地點做愛，共6度性交。

直到少女父親查覺女兒舉止異常，且疑似孕吐，便帶著到婦產科檢查，證實懷孕，並安排女兒墮胎，少女父親怒告顏男性侵女兒，痛罵顏男毀女清白，請求從重量刑，且要告到底。

少女又在警訊、偵查中和法院審理都指當時不願和顏男發生性關係，不僅表示「不要」，又用力揑顏男手臂抵抗表示拒絕，有一次她拚命阻止顏男脫她的褲子，已明示不同意性交，都可以證明自己遭性侵。而少女表示，事後再屢次與顏男見面並發生性關係，是覺得顏男應該會改過才繼續交往和發生性關係。

但顏男堅稱全程與少女都是「你情我願」，在性行為過程中，少女都沒有說不要或拒絕。顏男的律師主張，案發時顏男只是剛滿18歲少年，兩人又是男女朋友，請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定給予減刑。

高院認為，少女和顏男第一次性交時和事後均未企圖脫困或求救，且繼續發生5次性關係，應該是合意性交，並認定顏屬性侵害犯行，不符減刑要件，判顏男3年4月徒刑可上訴。

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(中時電子報)