扯！藥頭家暴被警逮 女友竟袒護不提告

37歲韓姓藥頭(左)販毒被警逮獲，警搜索他租屋處起出30公克海洛因外，還意外發現小他15歲的女友(右2)遭他毆打成傷，但女友竟還袒護他。(劉宥廷翻攝)

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中時

37歲韓姓藥頭販毒被警逮獲，警搜索他租屋處起出30公克海洛因外，還意外發現小他15歲的女友右眼、後頸、手臂多處瘀青，警探詢女友得知是被懷疑有小王遭拳打腳踢，但她仍袒護男友，不願提出家暴告訴，令警看了都覺得惋惜，勸她要離開販毒、施暴的恐怖情人，別讓家人擔心。

高市刑大執行安居專案，溯源查出綽號「合仔」韓男在公園以磁磚為暗號賣毒，17日中午跟監發現韓男走到公園，坐在花台上與46歲甘姓男藥腳交易海洛因，警方一擁而上將兩人逮捕，甘男坦承以1100元向韓男購買0.5公克海洛因。

警方調查發現，綽號「和仔」的韓男有毒品、搶奪前科，他無正當職業，平時常帶著黑色土狗在租屋處附近公園閒逛，假裝遛狗再伺機販毒；逮獲當下帶他到租屋處搜索，韓聲稱忘記帶鑰匙，須請在飲料店工作的李姓女友回來開門。

警卻驚見李女右眼、後頸、手臂多處瘀青，問她怎麼會受傷？韓男在旁搶話：「她前幾天出車禍摔倒了！」李女也說不小心摔倒的，但警方研判傷口明顯是被毆打所致，事後單獨詢問李女，她才泣訴，韓男懷疑她劈腿，動手揍她，但她還一心袒護韓男，直說：「沒關係，不會痛！」

警方入門後在客廳桌上置物箱，查獲未磨成粉末的海洛因塊30公克、電子磅秤、夾鏈袋，韓男辯稱甘男的小包海洛因是甘自己的，屋內的則是他自己要用；警訊後依毒品罪送辦，韓否認販毒遭收押獲准。

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(中時 )

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