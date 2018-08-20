誘拍未成年少女裸照 香港導演要求蒙眼口交玩性虐

香港演員兼導演黃嘉威被控與未成年少女發生關係，不僅拍下裸照，還錄下性虐影片，事發後其遭逮捕並起訴。(取材自黃嘉威微博)

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中時電子報

畢業於香港演藝學院、如今專職舞台劇導演及演員工作的黃嘉威，去年曾憑舞台劇《仲夏夜之夢》「厚皮」一角，提名第26屆香港舞台劇獎最佳男配角，又以《未成年少女的駕駛課程》「Uncle Peck」一角，提名第9屆香港小劇場獎最佳男主角，在香港劇場圈頗有名氣，孰料37歲正要在演藝路發光的他，爆出跟多名未成年少女網交並引誘拍下裸照，甚至還有口交、性虐影片，今他出庭應訊，雖向法院提出保釋，但遭到拒絕駁回。

舞台劇導演黃嘉威遭控對16歲以下兒童做出猥褻行為並製作兒童色情物品一案，今在西九龍裁判法院提訊，據港媒報導，黃嘉威於2013至2016年期間，引誘多名未成年少女拍裸照，其中，他透過網路交友搭上13歲少女，不僅找她到賓館拍裸照，還要少女蒙眼為他口交，自2013年起每個月幾乎都跟少女見面並從事不當行為，這段關係持續3年之久，直到少女的男友在她手機裡發現相關照片及來往訊息，才報警揭發整起事件。

事後警方在黃嘉威電腦中發現更多未成年少女的裸照，以及部分口交、性交影片，某些檔案更涉及SM性虐行為，因而將之逮捕，據香港《東方日報》報導，黃嘉威今出庭時神情憔悴，對檢方指控不時點頭承認犯行，未多加以反駁，之後他向法官提出保釋要求，理由為照顧年邁母親及破產的弟弟，加之願交出5萬保釋金並交往9年的女友要當他的人事擔保，然檢察官考量案情嚴重程度，也擔心黃嘉威若假釋會干擾調查並引發社會不安，故拒絕其保釋申請，目前警方正就相關證據深入調查是否還有其他受害者。

(中時電子報)

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