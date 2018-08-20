《如懿傳》今晚開播！張鈞甯苦練文言文、學穿花盆底鞋

2018年08月20日 14:50 中時 林淑娟

張鈞甯在《如懿傳》飾演海蘭。（愛奇藝台灣站）

霍建華、周迅主演的《如懿傳》終於要開播了。（愛奇藝台灣站）

霍建華、周迅主演的《如懿傳》終於要開播了。（愛奇藝台灣站）

周迅主演的《如懿傳》終於要開播了。（愛奇藝台灣站）

霍建華在《如懿傳》飾演乾隆。（愛奇藝台灣站）

由周迅、霍建華、張鈞甯等人主演的清宮傳奇大戲《如懿傳》，上檔日期一波多折、一延再延，終於將在今晚（20日）開播，張鈞甯飾演的珂里葉特海蘭，雖表面看似柔弱、性格溫婉，骨子裡卻極富韌性。張鈞甯為海蘭做足功課、苦練文言文，劇中以神傳情，將會如何演繹幽幽深宮中舉步維艱的悲喜命運，令人期待。

《如懿傳》以清乾隆時期的清宮為背景，拍攝時間長達9個月，張鈞甯劇中飾演珂里葉特·海蘭，作為繡女出身，前期幾乎無寵，飽受磋磨，幸得如懿（周迅飾）援手，而後便與如懿在深宮中彼此信任互相扶持。在先前發佈的定妝海報中，張鈞甯身穿朝服凝視前方，以神傳情，與海蘭本身寵辱不驚，冷靜果敢的人物特點不謀而合。

對平時不常穿高跟鞋的張鈞甯來說，穿花盆底鞋著實是一大挑戰，為克服這個難題，張鈞甯甚至把花盆底鞋帶回家中，只要有時間就穿著它進行練習；除此之外還大量閱讀有關歷史人物海蘭的背景介紹，面對高難度的台詞，在私下學習並瞭解文言文，做足功課，只為塑造出最好的角色形象。

張鈞甯與周迅有很多對手戲，對於角色之間的關係以及情感方面的處理，兩人經常會在私下花很多時間共同探討，互相調整，海蘭與如懿在深宮之內的姊妹情深，也將會成為本劇灑淚的一大看點。在播出前一日，劇組演員還在社交平台上爆出聚會照片，細心的將未到場的演職人員p在圖中，可見九個月來劇組氛圍暖意十足，回憶滿滿。

據工作人員爆料，張鈞甯是劇組一致認證的專業「零食代購」，每天不僅主動給導演、演員、工作人員分發各地美食，還在過年期間送上親筆祝福紅包，是暖心小姐姐一枚。《如懿傳》定檔8月20日，騰訊視頻全網播出，愛奇藝台灣站也同步播出，周一至周四20:00更新2集，8/20首播8集。

(中時 )