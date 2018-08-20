亞運》中華女壘敗在裁判手中

2018年08月20日 15:16 中時 陳志祥

陳志祥／雅加達報導

中華女壘隊今（20）日以1比3輸給日本隊、其實中華隊是敗給裁判！中華女壘隊在雅加達亞運女壘賽的處境一天比一天困難，除了對抗勁敵的挑戰之外，還要面對裁判「另類勢力」的打壓，天天不一樣的好球帶，讓中華隊難以適應。

中華女壘隊今（20）日上午對戰日本女壘隊，中華隊遭到日本投手群壓制，打擊難以發揮，主要是印尼籍的主審對待兩隊的好球帶有所差別，中華隊總教練楊賢銘指出，日本隊的下墜低球主審大都判為好球，中華隊的球卻不受青睞。

中華先發投手林素華開局的低球都被日本打者巧妙揮擊而失分，楊賢銘認為，主審明顯針對中華隊好球帶兩側的球有意見，不少球沒有被認定好球，反而日本投手會算好球，中華隊打者只好推打破壞，以免又被主審判好球。

其實中華隊前一場對上南韓已經發現裁判的判球水平有問題，昨天3局下南韓第2棒丁允永應被三振卻等到四壞球保送，因而影響投手心情隨後被連打2安打得1分，追平中華隊。

今天主審的水準更扯，本來日本隊實力已經夠強了，再加上主審助陣的「另類勢力」，中華隊更難打敗日本隊，楊賢銘表示，這是比賽的一部分，只能接受現況，無法抗議；不過，楊賢銘還是站出休息室喊聲，表達不滿之意。

(中時 )