亞運》後援6局無失分 女壘投手杜雅婷壓制日本

2018年08月20日 15:16 中時 陳志祥

雅加達-巨港亞運女壘賽中華隊今（20）日對戰勁旅日本隊，中華隊派出18歲新秀杜雅婷力戰日本隊，效果出奇好，後援6局無失分，可是中華隊仍以1比3敗給日本隊。

中華隊先發投林素華開局連丟3分，第2局起改由杜雅婷接手，18歲的杜雅婷從來沒有對上日本隊，她說，以前會想像日本隊每一棒都很可怕，好像美、加球員一樣，投了比賽後發現不是自己想像的可怕。

杜雅婷後援6局無失分，她表示，她沒有什麼壓力，可以放輕鬆投球，投在教練指定的位置，她投得很開心，壓力應在日本隊手中。日本打者果真不再從她手中搶下分數。

杜雅婷撐完第7局完成使命，7局下，中華隊打擊火力展開反撲，顏逸、陳妙怡與李思詩連3棒安打，打開中華隊得分大門，顏逸率先搶回1分，中華隊發動楊依婷觸擊，可惜失敗出局，隨後2棒也沒有攻勢，中華隊飲恨敗北。

中華隊總教練楊賢銘表示，一、二壘有人想要再推進壘包，所以改用觸擊，可惜球員觸擊點不好而被接殺，否則還有機會搶分。

中華隊遭到日本3名投手壓制，前5局無安打、沒人上壘，6局下陳家宜打出第1安，但是後繼乏力。楊賢銘認為，林素華失3分就該退場，讓年輕投手上場磨練，而杜雅婷控球、低角度球速好。

今天下午6時30分（台北時間）中華隊再戰地主印尼隊，爭取第2勝。

(中時 )