肉吃太多恐缺鈣！這7種壞習慣讓你骨本流光光

2018年08月20日 15:12 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

骨質疏鬆症已是僅次於心血管病的全球第二大流行疾病，國內65歲以上婦女，每四人中就有一位骨鬆症患者，對於現代人普遍鈣不足，一般都會想到多喝牛奶來補鈣，不過其實光靠喝牛奶是不夠的，而且日常生活中有許多小習慣竟然會讓鈣質默默流失。

根據大陸醫療健康平台《丁香醫生》指出，下列7種壞習慣會讓你更缺鈣：

1. 吃太鹹

鹽的鹹味來自於鈉，每吃下6克的鹽，就會排出40～60毫克的鈣，因此如果鈣質攝取不足又吃太鹹，會造成鈣質流失更快。世界衛生組織建議每日鹽分攝取量為5克，每天應攝取鈣800毫克。

2. 蔬菜吃太少

蔬菜除了富含鈣，還有鉀、鎂、維生素C等營養素，能幫助鈣吸收和利用，建議可多吃菠菜、油菜、芥菜、韭菜、花椰菜等深色蔬菜。

3. 肉吃太多

若經常大魚大肉，蛋白質攝取過多，反而會讓鈣的吸收率下降，加上尿的排鈣量增加，就會導致鈣質。

4. 奶喝不夠

每100毫升的牛奶中有104毫克的鈣，補鈣量相當豐富，有乳糖不耐症或喝牛奶會胃腸不適的人，可以改喝優酪乳。

5. 缺乏運動

建議每天至少運動30分鐘，可以促進骨骼對鈣的利用。

6. 過度節食

節食會對身體攝取鈣質、吸收和儲存造成不良影響，還會影響體內脂肪的燃燒效率，過度節食不但會營養不良，還會導致鈣流失。

7. 不曬太陽

皮膚接收紫外線後會合成維生素D，維生素D可以幫助鈣質吸收，建議每天可以選擇太陽沒那麼強的早上或下午，到戶外曬太陽20分鐘。

(中時電子報)