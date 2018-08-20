吳宗憲黑臉痛罵就送你到這 兒2度鞠躬道歉「我很白癡」

吳宗憲帶著兒子出面道歉。(圖／林彥君攝)

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中時電子報
、時報周刊／林彥君
因為在社群網站張貼不當言論引發喧然大波的藝人鹿希派(吳睿軒)，在父親吳宗憲(左)陪同下開記者會向大眾道歉。(粘耿豪攝)
吳宗憲兒在IG揚言「炸掉台北市政府」。(圖／本報系資料照)
鹿希派與父親吳宗憲現身道歉

綜藝天王吳宗憲兒子吳睿軒（鹿希派），19日被網友爆料，他在私人IG揚言「炸掉台北市政府」，雖然事後在臉書道歉，但此舉已觸法，他也到警局接受偵訊，今(20日)父子倆一起出席《綜藝大熱門》記者會，吳宗憲面色凝重向大眾道歉，並罵兒子太愚蠢，都19歲了「還在那邊講幹話」，認為他就要像個男人負責任。

鹿希派二度鞠躬道歉 吳宗憲罵兒5次愚蠢「離開演藝圈」

吳宗憲先一人出場說「非常非常抱歉」，他感嘆很難得有機會是不知道該怎麼說，苦笑開記者會前全身無力，衣服都沒換，他和兒子說要當個男人，自己要扛責，該怎麼處理就怎麼負責，要學會應對，「諧星最大的罪過就是不好笑，兒子，你真的不好笑，講一些543、幹話，你要夠屌阿，人家還會覺得你是個咖」。

後吳睿軒出來，一開口就先向外界道歉，他也解釋事情來龍去脈，透露只是和當兵同儕間的完笑話，沒想到事情會這麼大條，他也為造成社會誤會2度鞠躬，也自責向總是擋在前面的爸爸、姊姊道歉，很內疚晚上都睡不著覺，直呼自己很愚蠢、白癡，他以後會更加注意言行，他也說自己不是恐怖分子，會完全配合檢方，「做了白癡的事情就敢做敢當」，全家人都對他很失望，不應該講這種玩笑話。

而吳宗憲也直接替兒宣布離開演藝圈，表情憔悴說重話這裡不需要你這種咖，「沒有家教那還有什麼」，他也說不是道歉就可以了事，要兒子收拾行李，「然後看你要去澳洲、歐洲哪裡打工，爸爸就送你到這裡。」

(中時電子報)

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