iPhone上的蘋果商標是如何製造？關鍵是這家公司

2018年08月20日 15:50 中時電子報 喻華德

臺灣的和碩、廣達、緯創、鴻海等代工大廠，以代工蘋果產品聞名。一般人可能不知道的是，這些代工廠的生產線上所使用的機臺，有不少是中國大陸本土廠商所研製，也就是說整個代工產業鏈的利潤並非完全掌握在臺廠手中。

時任中共國家總書記江澤民參觀大足激光後題字。大足激光是大陸雷射產業的代表。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

1996年，創辦人高雲峰以客戶預付款40萬人民幣創業，圖為由高雲峰親自編寫程式、組裝的第一臺雷射打標機。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」採訪團，7月25日參訪深圳的大族激光（Han’s Laser，Han即漢族之意）（Laser臺灣翻譯為「雷射」）。例如iPhone背蓋上的蘋果圖案，以及下方的字樣，是以雷射機臺雕刻或噴漆印字而成。而雷射製程的產品，不光是航太、航空、船舶、汽車、五金、廚具、鈑金加工、五金櫃體、機箱機櫃、燈飾、廣告、工藝禮品、精密機械、體育用品、眼鏡等領域，雷射的應用在一般人的日常生活中幾乎是無所不在，例如鍵盤上的字體就是以雷射機臺噴漆印字，此外在大陸，也有以雷射將保存期限印刷在雞蛋上（台灣將保存日期印在雞蛋塑膠盒上，也可以使用雷射噴漆）。

以機臺在鍵盤上雷射噴漆示範，已經印完第四列，速度之快讓媒體來不及捕捉畫面。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

雷射製程的應用在一般人的日常生活中無所不在。圖中的保存日期，或瓶身、包裝盒上的印刷都可以用鐳射印刷噴字，而大陸的雞蛋上以雷射打上保存期限。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

大族激光於1996年創立，是亞洲最大、全球上市公司排名第二的工業鐳射加工設備生產廠商。大族雷射於2004年在深圳證券交易所上市（股票代碼：002008）。目前全球員工超過12,000人（其中4,000人為研發人力），總資產逾70億元人民幣（約314億新臺幣），市值約560億元人民幣（約新臺幣2,513億元），2017年稅後收入為115.6億元人民幣（約新臺幣518.8億元），比前年成長66%。

以3D掃描技術製作立體頭像（機臺上方兩只為成品）。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

雷射製程在生物醫療領域應用的產品。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

高精度模型。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

大足的產品包含雷射打標機、雷射焊接機、雷射切割機、高功率鐳射切割及焊接設備、鐳射展示、PCB（印刷電路板）鑽孔機、半導體顯示及自動化、工業機器人等二百餘種鐳射設備及配套產品。該公司具有國際發明專利130項、大陸專利2,100項、電腦軟體著作權206項，多項核心技術處於國際領先水平，研發實力雄厚。

鐳射打標製程的應用。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

雷射打標製程的應用產品。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

鐳射切割的應用。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

客戶包含可口可樂、雀巢、BOSCH、賓士、BMW、奧迪、福斯、福特、豐田、HP、EPSON、國際牌、蘋果、三星、飛利浦、耐吉、愛迪達、高露潔，臺灣廠商包含統一、康師傅、台達電、群創光電、富士康等。大陸的客戶包含中國兵器工業、比亞迪、華為、OPPO、小米、中興、海爾等，囊括世界知名品牌，展現作為國家級創新試點企業大族激光的傲人成績。

(中時電子報)

大族激光佈局新能源領域的設備。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

精密焊接機臺，前方為應用製品。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）