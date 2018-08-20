公安未爆彈！潛盾機卡八德路下1年多未解

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中時

去年5月台電施工不慎，造成北市光復北路、八德路口路面沉陷達11公分，雖經緊急灌漿搶救，路面暫時穩定。但議員簡舒培質疑，施工潛盾機至今仍深埋在地底下45公尺，形成公安未爆彈，台電送復舊計畫進來，市府卻遲遲未審，難道是怕交通黑暗期影響市長民調？對此，交通局澄清，台電8月才重送計畫，明天將開幹事會審議。

簡舒培20日在議會質詢指出，台電去年為連接興建中的松湖變電所及大安變電所電源線，在光復北路、八德路口地下進行潛盾作業，不料因施工不慎造成滲水、滲砂，地面一度沉陷達11.38公分，價值2億元的潛盾機卡在地下報銷，不知道哪天可能再塌陷。

工務局長彭振聲表示，每天都有監測，目前地層已經穩定了；但簡舒培質疑，就連台電都在復舊計畫載明，當時僅以灌水水壓平衡維持地表穩定，尚未完全穩定處理，仍有再度塌陷的潛在風險。

她進一步說，台電早在2月就將復舊、交維計畫送市府，工務局隨即同意備查復舊計畫，但交通局遲遲不願審交維計畫，原因在於台電提出的復舊工期長達623天，要占用光復南路、八德路1到2個車道，使道路服務水準從A大幅降到D、E級，該路段將陷入交通黑暗期。她質疑，市府是怕影響柯文哲民調，才不敢在選前讓台電動工。

對此，交通局主秘許文彬說明，台電2月提送交維計畫進來，但因計畫內容太模糊，包括施工範圍、期程等細節均未說明清楚，市府3月1日就退回請對方修正，台電直到8月才重送計畫，並非交通局拖延不審，局內預計明天召開幹事會審議，一切均按程序走，沒有選舉考量問題。

(中時 )

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