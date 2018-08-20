卡巴迪運動不受限身材 花蓮適合推展

2018年08月20日 15:52 中時 范振和

2018年第18屆雅加達─巨港亞洲運動會，我國卡巴迪代表隊中2人是花蓮子弟兵黃偲勤、秦佩囷，他的指導教練也是花蓮卡巴迪重要推手吳高輝強調，花蓮很適合推動卡巴迪運動。

吳高輝指出，此次卡巴迪代表隊中除了黃偲勤、秦佩囷是花蓮人外，其餘10人是林依旻、林毓芬、莊雅涵、顏巧雯、陳詠婷、馮繡真、黃毅紜、胡玉珍、廖郁慈、吳育容。19日第一場就贏了上屆第三名的孟加拉，20日與韓國對戰，不幸以16：20落敗。

吳高輝表示，他在吉安國中推廣卡巴迪運動已有10年，每年都在全國賽中至少進入前4名，光是今年，就在台北市青年盃巴迪運動錦標賽，榮獲國中男子組及女子組雙料冠軍，也拿下全國中等學校卡巴迪運動錦標賽國中男子組亞軍、女子組季軍，並榮獲會長盃全國卡迪錦標賽國中男子組冠軍。

吳高輝說，吉安國中培訓出來的優秀選手很多，其中太魯閣族的任明琴和任明綉姊妹倆去年因要進讀大學與高中，家長認為應以學業為重，放棄到左營國家訓練中心集訓的機會，至於阿美族的黃偲勤與爽佩囷，他也都指導過，花蓮子弟吃苦耐勞，反應靈敏，很適合不受身材限制的卡巴迪運動。

吉安國中校長危正華說，卡巴迪很像「獵人抓山豬」，進攻方要有跆拳道技巧與田徑的衝勁，而防守方則是綜合了橄欖球、角力、柔道的技巧，選手在攻守之間，可練就緊密的團隊合作精神與靈巧的手、腳、腦力，是一項很特殊的運動。

(中時 )