亞運》登山車男子下坡賽 江勝山奪第一銀

自由車選手江勝山在亞運男子登山車下坡賽決賽，騎出2分18秒184，勇奪銀牌，是中華隊亞運男子下坡賽的首面獎牌。（教練楊東蓁提供）

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中時電子報
／雅加達、台北連線報導

2018亞運中華健兒再傳捷報！20日自由車登山車賽事登場，中華隊男子選手「阿丹」江勝山在地主印尼選手夾擊下突圍，搶下一面銀牌，是中華隊自1998年曼谷亞運陳如妙奪銅以來，睽違20年再獲亞運登山車獎牌，也是中華隊史第一面登山車男子下坡賽獎牌。

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停辦3屆亞運的男子登山車下坡賽，2018年應地主印尼要求重新復辦，中華登山車選手江勝山憑藉藝高人膽大，以1.497秒之差飲恨金牌，屈居銀牌，這已是中華隊亞運史上第1面登山車男子下坡賽獎牌。

中華隊男子選手江勝山不負眾望，他在下坡賽決賽騎出2分18秒184，勇奪銀牌，這面銀牌是中華隊亞運男子下坡賽的首面獎牌，印尼男選手穆希以2分16秒687拿走金牌，江勝山只差1.497秒。

自由車登山賽曾在1998年、2002年亞運會舉行，我國第1面下坡賽獎牌是女子選手陳如妙在1998曼谷亞運銅牌；本屆亞運女子下坡賽，周佩霓也在20日出賽，決賽騎出2分46秒516，排名第5；印尼選手普拉絲提卡騎出2分33秒056奪下金牌。

主辦國印尼包辦男、女下坡賽雙金，充分展現地主優勢，其實男子下坡賽前3名的秒差在3秒內，能夠掌握賽道的選手具有優勢，因此，印尼直到比賽前1天才開放下坡賽的賽道練習，其他日子都只給自己選手練車，這對其他國家選手相當吃虧。

(中時電子報)

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