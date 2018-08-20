日月潭咖啡屢獲大獎　魚池鄉公所隆重表揚

魚池鄉農友參加各地咖啡評鑑競賽屢傳捷報，鄉長陳錦倫（左四）20日上午特別頒獎表揚。（沈揮勝攝）

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返鄉青年黃宥澄（右）種咖啡才3年，連獲「全國咖啡烘焙賽」專業評審組冠軍、「2018WCE世界盃烘豆大賽」台灣國手選拔賽亞軍，相當不容易。（沈揮勝攝）
「日月星舞」咖啡嬤康金葉獲獎，由丈夫沈艷志（左三）代理受獎。（沈揮勝攝）
年輕女性農友高郁淳（左三），在全縣評鑑賽中獲頭等獎。（沈揮勝攝）
美國精品咖啡協會SCAA杯測名師吳原炳（左二）無私奉獻，獲頒「榮譽鄉民」。（沈揮勝攝）
魚池鄉咖啡產業精英，年輕、潛力無限。（沈揮勝攝）

魚池鄉公所為推動「3寶加1咖」，自2012年起，每年邀名師開辦咖啡知識技能教育訓練系列課程，並連辦日月潭精品咖啡評鑑、台灣咖啡12強+1日月潭邀請賽，有效提升品質水準；最近農友參加各地咖啡評鑑屢獲大獎，20日由鄉長陳錦倫頒獎表彰得獎者。

日月潭精品咖啡評鑑6月結束，縣府接續舉辦南投縣咖啡評鑑，採不分組方式競賽，總共54個樣件參賽，上個月18日成績揭曉，魚池鄉年輕女性農友高郁淳以「花音咖啡莊園」報名參賽，獲得83.5分勇奪頭等獎。

另方面，全國性競賽獲獎常客「日月星舞民宿咖啡莊園」，這次以「咖啡嬤」康金葉的名字報名，82.92分獲金質獎；另一女農友王若嵐家族經營的「日月潭文武莊園」，則以81.92分得到優等。

此外，返鄉青年黃宥澄參加「2018WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽」傳出捷報，擊敗29名參賽者榮獲亞軍；黃宥澄同時也是魚池鄉咖啡產銷班成員，去年他在「全國咖啡烘焙賽」勇奪專業評審組冠軍。鄉親獲獎連連，證明生豆已具精品級水準，烘焙技術亦已成熟。

長期推動咖啡教育訓練課程，魚池鄉內已有6人取得Q Grader咖啡杯測師，是為全台各大咖啡產區之最！鄉公所為感謝美國精品咖啡協會SCAA杯測名師吳原炳無私無悔指導、提攜農友，鄉公所於20日頒發「榮譽鄉民」證書，表彰他對日月潭咖啡產業的貢獻。

(中時 )

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